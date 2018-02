Røver fra gågade er kommet bag lås og slå

Aabenraa: En 46-årig mand fra Aabenraa er efter et grundlovsforhør ved retten i Sønderborg fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for at stå bag røveriet mod en 52-årig kvinde i Aabenraa torsdag eftermiddag.

Overfaldet fandt sted på gågaden i Aabenraa, hvor en mand væltede kvinden omkuld, stjal hendes taske og stak af, men forbipasserende satte efter manden og fik ham indhentet. Det lykkedes dem at fastholde manden, indtil politiet kom frem og overtog manden og sagen.

Efter afhøring af manden fik han lov til at overnatte i arresten, og fredag afgjorde retten i Sønderborg så, at der var basis for at varetægtsfængsle ham i fire uger.