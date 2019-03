Aabenraa: Han brænder for det frivillige arbejde i sin forening. Det har han nærmest gjort, siden han begyndte at kridte fodboldbaner som 13-årig. I dag er han 56, og tirsdag aften blev Erik K. Petersen hyldet på Sydbanks aktionærmøde i Aabenraa for sit mangeårige arbejde med fodboldpigerne i Aabenraa Boldklub.

Og det rørte ham. Så meget, at kinderne blev noget røde, og drilske tårer piblede frem i øjenkrogene, da Erik K. Petersen efterfølgende prøvede at fortælle, hvad prisen betyder. Det behøvede han ikke, for det kunne ses.

Helt så berørt var Charlotte Hylleberg fra SønderjyskE Kidz ikke. Men glad var hun naturligvis og også temmelig overrasket, for selv om hemmelighedskræmmeriet var lige ved at mislykkes, anede Charlotte Hylleberg ikke uråd, da hun mødte op til aktionærmødet i Sydbank.