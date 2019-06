Rønshoved Skolehjem fylder 100 år: Det fejres med luftshow og hip hop

- I Rønshoved Skolehjem har vi en institution, som vi godt kan tillade os at være særdeles stolte af, og derfor er det helt på sin plads at holde en stor fest. Jeg håber, at mange af de tidligere elever på Rønshoved kigger forbi. Det samme gælder de forældre, der har haft børn på Rønshoved, siger formanden for Aabenraa Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg, Kirsten Nørgård Christensen.

Luftshow og rap

Som en del af fejringen vil der om eftermiddagen være et stort luftshow, som RVators Formation Team afvikler, lige som der senere på eftermiddagen vil være koncert med rapgruppen HipSomHap.

- Jeg glæder mig til, at vi får lov til at have en god dag med hinanden. Der vil også være mulighed for, at man kan kigge rundt på Rønshoved Skolehjem, hvor man får mulighed for at se de forandringer, der er sket, siden man måske selv var tilknyttet Rønshoved Skolehjem, siger Jens Jacob From Levring Madsen, forstander på Rønshoved Skolehjem.

Dagens afsluttes med fyrværkeri kl. 20.45.

Indimellem alt dette er der mulighed for at bruge hoppeborgen, få en tur på vandet, være ved bålet samt gense gymnastiksalen med udstilling, den gamle skole og hovedbygningen.