Røgfri skole vinder pris: Det er en svær øvelse

Konceptet

Røgfri ungdomsuddannelser er et partnerskab mellem interesserede ungdomsuddannelser, kommuner og regionen.Formålet med partnerskabet er at hjælpe uddannelsesinstitutionerne med at få sat rygning på dagsordenen og understøtte røgfri miljøer på skolerne.



Projektet løber over en treårig periode, og målet er, at under 10 procent af de unge under 24 år ryger dagligt, når projektperioden er forbi. I dag er det 16,1 procent.