Rødekro-virksomhed på vej mod rekordresultat

Rødekro: Når byggeriet af en stor tilbygning til Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj i Rødekro går i gang, er det med entreprenørvirksomheden Chr. Johannsen A/S som en del af konsortiet, der også består af en anden lokal virksomhed, nemlig Ommen & Møller A/S. Der bygges for 108 millioner kroner.

Og det er ikke nogen tilfældighed, at Chr. Johannsen er med, for virksomheden har ekspanderet kraftigt, siden Per Laustsen og Lars Jørgensen overtog den i 2006. Fem medarbejdere er blevet til tæt på 70, og virksomheden er flyttet til Rødekro, hvor omsætningen i det regnskabsår som slutter med udgangen af april ventes at nå 186 millioner kroner.

- Vi har den største ordrebeholdning nogensinde, og vi kommer også ud med det bedste resultat og den bedste omsætning nogensinde, siger entreprenør Lars Jørgensen, der ejer virksomheden sammen med Per Laustsen.

Han fortæller også, at væksten er styret af evnen til at tiltrække de rigtige medarbejdere. Er der medarbejdere nok, er der opgaver nok.

- Vi er specialiseret inden for energi, så vi har lavet en masse dampvarmelagre og halm- og kraftværker. Lige for tiden er vi ved at lave et biogasanlæg i Korskro. Halvdelen af vores omsætning er specialiseret. Dét, vi er bedst til, er erhvervsbyggeri, fortæller Lars Jørgensen.