Rødekro-virksomhed flytter væk fra Sønderjylland

Lejemålet udløber først til næste sommer, så der er tid til at kigge for Etex Nordic, der er en del af Etex Group, en familieejet, belgisk industrikoncern med flere end 15.000 medarbejdere på verdensplan.

- Det er simpelt hen for stort i forhold til, hvor mange medarbejdere vi er, forklarer HR-chef Susanne Taulbæk, der fortæller, at en ny adresse endnu ikke er fundet:

Ejeren er lokal

Det er EDC Erhverv, der har fået til opgave at forsøge at finde en ny lejer til de 1393 kvadratmeter kontorbygning lige vest for motorvejen, hvor der blandt andet er mulighed for at lave et konferencerum med plads til omkring 160 personer. Den årlige leje er godt én million kroner.

Det er den tidligere Ivarsson-ejer Klaus Kristensen, der gennem selskabet Frinova A/S fortsat ejer bygningerne på Kometvej 36. Klaus Kristensen solgte i 2005 Ivarsson til Etex Group.