Rødekro passer godt på historien

Rødekro: Søndag er der lejlighed til at se klassebilledet fra skoletiden og dykke ned i minder fra en svunden tid i den tidligere Rødekro Kommune.

Lokalhistorisk Forening holder nemlig dørene åbne fra klokken 14 til 17. Det foregår i Borgerhuset ved Rødekrohallen, hvor foreningen har haft fast lokale siden år 2000.

I 2017 var her 322 borgere på besøg for at finde billeder, minder og oplysninger om fortiden i Hellevad, Nr. Hostrup, Hovslund, Hjordkær, Genner og Rødekro-området.

Arrangementet på søndag skal markere, at det er 40 år siden, Lokalhistorisk Forening blev stiftet på Risehus.

Det var den daværende Rødekro Kommune, der tog initiativet ved at sende blev ud til 23 personer fordelt over hele kommunen, som man vidste var interesserede i lokalhistorien og i at samle arkivalier.

Daværende borgmester, Neils Sørensen, mente, at man burde sætte sig ned og få en klog snak om sagen - blandt andet om, hvordan de gamle papirer og billeder kunne sikres mod tyveri og brand.