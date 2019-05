Rødekro mødte forståelse hos politikerne

Borgerne i Rødekro havde fået hele fire folketingspolitikere i tale på én gang. De lovede at arbejde for, at SuperBrugsen får lov at udvide, og at der kan komme lys på skolestien.

RØDEKRO: Når der er valgkamp, er det ikke svært at få folketingspolitikere ud for at møde vælgerne - heller ikke selv om det handler om ganske lokale emner.

Det benyttede Rødekro Udviklingsråd sig af i den forgangne uge, hvor fire nuværende MF'ere lagde vejen forbi Røde Kro i Rødekro, hvor omkring 100 nysgerrige borgere var mødt frem.

Jesper Petersen fra Socialdemokratiet, Lotte Rod fra De Radikale, Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti og Hans Christian Schmidt fra Venstre lyttede velvilligt til et par fortrædeligheder, som ikke kan løses på rådhuset.

Det handler om SuperBrugsen, som har købt et areal ind mod jernbanen for at udvide. Men området er bevokset med et bredt læbælte, som er omfattet af reglerne om fredskov, og hidtil har SuperBrugsen ikke kunnet få dispensation.

Det er også loven om fredskov, der står i vejen for, at det kan komme lys på cykelstien fra Savværksvej til Hærvejsskolen. Loven betyder, at stien hverken må få lys eller belægning.

Borgerne i Rødekro er desuden ved at være trætte af at vente på en elevator på stationen, og på, at DSB finder noget at bruge stationsbygningen til.