Rødekro: Et lille erhvervscenter på Østergade i Rødekro har set dagens lys.

Allerede har blandt andre en negleklinik, en frisør, en optiker og en tyggegummiproducent lejet sig ind, og inden længe åbner indehaver af Østergades Erhvervscenter, Helge Hansen, sin egen boksudlejning.

Det hele begyndte, fordi han gik og var lidt træt af, hvordan ejendommen - som tidligere har huset Skadeservice Danmark - så ud.

- Jeg bor ved siden af, og jeg har længe været grænseløst irriteret over, at det lignede noget, der var løgn derovre. Det har bare stået til i årevis, så jeg tænkte, at hvis ejerne ikke ville gøre noget ved det, så måtte jeg jo købe det. I starten var det egentlig meningen, at jeg bare ville have boksudlejning, men så fandt jeg ud af, at nogen manglede lejemål, og da vi pludselig var en seks-syv lejere, kunne vi jo lige så godt lave et minierhvervscenter, fortæller Helge Hansen.