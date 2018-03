Rødekro er godt på vej til at finde egne ben at stå på

Fra at have været hovedby i sin egen kommune er Rødekro nu ved at finde sig til rette i rollen som lillebror. De næste mange år skal gå med at styrke byens profil som en god bosætningsby, mens forholdet til Aabenraa - og alle fordelene ved at ligge så tæt på storebror - skal dyrkes yderligere.

- Det at være hovedby var jo en del af identiteten i Rødekro, så der skulle pludselig findes en ny. Det er byen stadigvæk i gang med. Det har måske stået i stampe i nogle år, og det er derfor, vi har etableret et Udviklingsråd, siger formand Hans Nørgaard Clausen om rådet, som kom til verden tilbage i 2016.

Efter kommunalreformen i 2007 gik den gamle stationsby fra at være hovedby i den gamle Rødekro Kommune til lillebror i den langt større Aabenraa Kommune. Det stillede Rødekro ved en identitetsmæssig skillevej, og byens virksomme folk arbejder stadig på at finde kursen. Det begynder at hjælpe på det.

- Det er jo i princippet storebror, og meget af den udvikling, som der er foregået i kommunen, er sket der. Det har vi fuld forståelse for, for naturligvis skal vi have et flagskib. Nu tror vi bare på, at det er på tide, at der også sker noget i Rødekro, siger Hans Nørgaard Clausen.

- Det lyder måske simpelt, men det er styrende for alt, vi gør. Rødekro skal være en levende og god bosætningsby. Vi nærer ingen illusioner om at blive et stort erhvervslokomotiv. I stedet skal vi fremhæve de ting, der definerer Rødekro som by, siger Hans Nørgaard Clausen.

Som navnet også antyder, skal det understøtte den videre udvikling i Rødekro. Og der er nok at se til. Den overvejende vision for byen er slet og ret, at den skal være god at bo i.

Egen profil

I tidligere strategiplaner for kommunen, er der givet udtryk for, at Aabenraa og Rødekro i mange forbindelser skal betragtes som én hovedby. Den slags signaler deler vandene i Rødekro.

- Det er klart, at Aabenraa står stærkere udadtil, hvis man kan sige, at der bor tæt på 23.000 mennesker i stedet for lidt over 16.000. Men for en god del af byens befolkning - og særligt dem der er født og opvokset her, og ikke kunne forestille sig at bo andre steder - så er Rødekro altså Rødekro. Derfor handler det primært for os om at slå på tromme for vores egen profil og identitet, siger Hans Nørgaard Clausen.

Men det betyder på ingen måde, at man vil skære alle bånd til hovedbyen. Tværtimod.

- Forholdet til Aabenraa skal styrkes. Vi skal huske, at der også er helt åbenbare styrker i kun at have otte kilometer til henholdsvis strand og en stor hal med koncerter, idrætsfaciliteter, gågade og uddannelsesinstitutioner. Så vi skal finde en måde, vi kan fremhæve det, som kendetegner Rødekro - naturen, foreningslivet, en god placering og et sundt butiksliv - men også vise, at der er andre gode ting meget tæt på, siger Hans Nørgaard Clausen.