Rødekro Tennisklub har vokseværk

Rødekro: Tennisklubben i Rødekro har undergået en rivende udvikling.

På bare tre år har klubben mere end fordoblet sit medlemstal, fra 67 medlemmer tilbage i 2016 til 140 medlemmer i dag.

- Vi betragter det også som noget helt specielt, og alle i klubben har gjort en kæmpe indsats for at det har kunnet lykkes, siger formand Birger Hansen.

Baggrunden for den flotte udvikling er, at bestyrelsen for tre år siden satte sig sammen for at kigge lidt i krystalkuglen: Hvordan ville klubben mon se ud om fem år?

- Vi var 67 medlemmer, og vi kunne jo godt se, at størstedelen af medlemmerne ikke var unge længere. Mange ville formentlig stoppe i løbet af de kommende år. Derfor var vi hurtigt klar over, at der skulle ske noget, hvis der stadig skulle være en tennisklub i fremtiden, siger Birger Hansen.