Røde Kors-chef på besøg: Gymnasieeleverne i Aabenraa hyldes

Røde Kors' generalsekretær Anders Ladekarl hylder gymnasieelever på Aabenraa Statsskole, der engagerer sig i at skabe bedre forhold for hjemløse i hele verden.

- Vi kan godt slå myten ihjel om, at de unge er sløve eller ugidelige. De unge, jeg møder, er dybt engagerede i at skabe en bedre verden og vil gerne gøre noget for andre mennesker. Det må vi gerne bruge mere tid på at hylde, siger generalsekretæren i en pressemeddelelse om begivenheden

Derfor går pengene fra årets Røde Kors-indsamling til mennesker uden et hjem. Mandag 23. september besøger Røde Kors' generalsekretær, Anders Ladekarl, Aabenraa Statsskole for at hylde de ni, der allerede har meldt sig til at samle ind søndag 6. oktober.

Tradition for indsamlinger

Aabenraa Statsskoles tradition for at samle ind for Røde Kors startede for fem år siden, hvor den daværende elev Magnus Eckhardt Lauritzen var med til at engagere flere end 200 elever i indsamlingen.

I år har Elvira Wiwe Løbner, Kåre Bindzus og Caroline Mathilde Wrang Lindemann Juhl meldt sig som ambassadører og gør dermed en ekstra indsats for at engagere deres kammerater.

Røde Kors arbejder for, at alle kan få et hjem, et sted at høre til, et sted at finde ly og beskyttelse. Pengene fra årets Røde Kors Indsamling går blandt andet til familier i Mozambique, Malawi og Zimbabwe, der har mistet deres hjem og vigtigste ejendele i en cyklon og en oversvømmelse.

I Danmark går støtten blandt andet til voldsramte kvinder, når de forlader et krisecenter.