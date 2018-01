Røde Kors-afdeling må til lommerne efter tabt retssag

En oversvømmelse satte en stopper for Røde Kors' butik på Høje Kolstrup, og efterfølgende ville hjælpeorganisationen have erstatning for skaderne hos udlejeren, Kolstrup Boligforening, men retten har nu frifundet foreningen.

Aabenraa: Den 25. juni 2016 blev Røde Kors' butik på Høje Kolstrup efter et kraftigt regnvejr oversvømmet og derefter lukket, fordi skaderne var for omfattende til, at Røde Kors Aabenraa mente, det gav mening at fortsætte.

Det blev optakten til et retligt efterspil, fordi Røde Kors Aabenraa mente, at Kolstrup Boligforening som udlejer var erstatningsansvarlig for vandskader i butikken efter indtrængning af kloakvand. I alt ville man have en erstatning på knap 75.000 kroner for betaling for oprydning, varer, mistet omsætning og fire måneders husleje efter lukningen.

Nu er der faldet i dom i sagen, og den frifinder Kolstrup Boligforening.

- Vi er selvfølgelig utroligt skuffede, og vi forstår det heller ikke, men sådan er det. Vi har ikke på noget tidspunkt planlagt, at vi ikke længere skulle have en butik på Høje Kolstrup, siger Gitte Jarlnæs, der er formand for Røde Kors Aabenraa.

- Vi mener ikke selv, vi var skyld i, at vi lige pludselig ikke kunne bruge lokalerne, fordi de havde været oversvømmet af meget stinkende kloakvand.