De er i Esbjerg, Rødding og nu også den sydlige del af Sønderjylland, HA-supporterne fra Devils Choice. Det bekræfter Hells Angels' Jørn "Jønke" Nielsen, som tidligere har været med til at omdanne en Devils Choice-afdeling i Esbjerg til Hells Angels.

JydskeVestkysten har - da det endnu ikke var bekræftet hvilken gruppering, der var flyttet til landsbyen - talt med flere kilder i Holbøl, som fortalte, at det er rockersupportere, der holder til i ejendommen. Ingen ville dog sige noget til citat. Selvom alle sagde, "de virker så rare".

- Det er korrekt, at Devils Choice MC Denmark har åbnet en ny afdeling i Sønderjylland, Devils Choice MC South Area, skriver Jørn "Jønke" Nielsen, Hells Angels, i en mail til JydskeVestkysten.

Devils Choice har i forvejen to afdelinger i JydskeVestkystens udgivelsesområde. Nemlig i Esbjerg og Rødding.

Tilflytterne til Holbølmark ved landevejen mellem Aabenraa og Kruså er måske ikke helt så hyggelige, som nogle af beboerne i området tror. Det har nemlig vist sig, at ejendommen Aabenraavej 38, 6340 Kruså, er indtaget af Devils Choice MC South Area, der er en støtteklub for Hells Angels.

I foråret 2010 var 300 Hells Angels-medlemmer og -støtter i Esbjerg for at markere stiftelsen af støttegruppen Devils Choice. I sommeren 2011 tog Hells Angels over, men efter knap fem år flyttede Hells Angels til Aarhus og afdelingen blev igen til Devils Choice. Arkivfoto: Henrik Dons Christensen

Housewarming

Hells Angels ønsker ikke konkret at fortælle, hvad formålet er med at oprette en supporterafdeling i Holbøl.

- Ud over en ganske naturlig udvikling af motorcykelklubben er der ingen mål, lyder det fra Jørn "Jønke" Nielsen.

Det var først pr. 10. juli sidste år, at ejendommen i Holbøl fik ny ejer, men et kig på Facebook viser, at Devils Choice allerede etablerede den nye afdeling i april.

JydskeVestkysten skrev kort før jul om den mulige rockerborg i Holbøl, og det fik rockerne til at reagere. De sendte en invitation til journalisten, der skrev artiklen. Lørdag den 26. januar klokken 19 er der "1. Barhæng" i Holbøl.

Om det er journalisten, der skal hænges, eller om det er det ofte anvendte udtryk for en housewarming, fremgår ikke.

Syd- og Sønderjyllands Politi er vidende om, at der er et arrangement i kalenderen hos Devils Choice den 26. januar, men ønsker ikke at fortælle om, hvordan det vil blive håndteret.

- Det kommer meget an på efterretninger og situationen i almindelighed. Det kan jeg ikke kommentere på, siger vicepolitiinspektør Carsten Arentoft Andersen, der er leder af efterforskning i organiseret og økonomisk kriminalitet hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Avisen har talt med Jørgen Nielsen, der er formand for Holbøl og Omegns Borgerforening, om, hvad man lokalt synes om, at Devils Choice er kommet til byen, men han ønsker ikke at udtale sig.