Risiko for metalspåner i brød giver Kohberg milliontab

Bolderslev: I maj sidste år måtte Kohberg tilbagekalde 6400 pakker burgerboller, fordi der var blåt gummistøv i bunden af bollerne. I januar i år måtte man tilbagekalde to partier rugbrød, fordi der var en risiko for, at de var forurenet med en mindre mængde kølemiddel.

Og nu er uheldet ude igen.

Risikoen for, at en række ciabattabrød og grødboller kan indeholde metalspåner, har fået brødgiganten med hovedsæde i Bolderslev sydvest for Aabenraa til at tilbagekalde produkterne.

Dét kort efter, at Kohberg har afsluttet kampagnen "Vi vil være de bedste til at levere godt brød".

- Det harmonerer ikke så godt, og det kan vi kun beklage, erkender administrerende direktør Peder Christensen.

Og det er ikke uden omkostninger, når Kohberg må tilbagekalde produkter fra brødhylder i hele landet.

- Hver enkelt sag har sine økonomiske konsekvenser, og det afhænger af tilfældet, men det koster hurtigt en million kroner med en sag som her med tilbagekaldelse, siger Peder Christensen.