Ringridning: Heste og hygge giver en god fest

Når man rammer forbi ringen med lansen, er det bare med at komme op på hesten igen. Foto: Ludvig Dittmann

Stemningen var hyggelig ved ringriderfesten i Aabenraa lørdag eftermiddag. Hestenes og rytternes pauser er vigtige.

Aabenraa: Enhver aktivitet kræver nogle pauser, og det gælder også for ryttere og heste til ringridning. Det blev synligt, da JydskeVestkysten brugte en time lørdag eftermiddag i okay vejr på at få et øjebliksbillede af, hvad der foregik på ringriderpladsen i Aabenraa. Heste og ryttere tog et hvil, men så måtte en gruppe særlige personer i ilden: Dem som holder hestene. - Det er en vigtig funktion, fordi rytterne kan dyrke det sociale, mens vi passer på deres heste, sagde Brian Nielsen, mens han holdt over 30 heste i skak. Han havde en snor i hver hest, som stod rolige i en halvcirkel rundt om Brian Nielsen. Hvis en af hestene blev lidt urolig, hev han lige lidt i snoren som tegn på, at den skulle blive rolig igen. - Men hestene er jo vant til det. Nu har de været i aktion to gange, så der er ingen problemer, sagde Brian Nielsen, som stammer fra Bov-kanten, men bor i Vejle. Mens han var hestepasser - en fast tjans i både Aabenraa og Sønderborg - deltog to af hans familiemedlemmer i konkurrencen.

Fakta

Foto: Ludvig Dittmann Brian Nielsen havde den opgave at holde cirka 30 heste, mens deres ryttere holdt pause. Foto: Ludvig Dittmann

Børnenes univers Men ringridning er andet end heste og ryttere. Tivoliet sendte larm ud over pladsen, mens det gik mere roligt for sig i børneuniverset, som er en af dette års nyheder. Her sørgede spejdere for, at børn kunne bage snobrød, og der var ponyridning i en lille ring. - Det er så dejligt, at børnene bare kan komme herind og helt gratis deltage i aktiviteterne, sagde farmor Linda Faltz, mens barnebarnet Saga på to et halvt år red et par omgange med ponyen godt støttet af en hjælper. Lørdag eftermiddag kunne børnene også hygge sig med at bage cupcakes sammen med Katja - Æ kach-kuun - fra Aabenraa, som blev kendt i en af de første sæsoner af Den Store Bagedyst i tv. I teltene var stemningen lørdag eftermiddag lidt sløv. Der blev slugt en fadøl her og der, og der blev spillet lidt musik. Men det lugtede mest af opvarmning til aftenens festligheder i teltene.

Lørdagens resultat Følgende ryttere lagde sig efter lørdagens konkurrence i førerfeltet med hver 30 ringe:



Gert Hansen, Kliplev, Vivi Christensen, Øster Højst, Christine Beyer, Kliplev, Kim Lauritsen, Bodum, Gitte Breum, Rødekro, Lars T. Appel, Rangstrup, Yvonne B. Appel, Rangstrup, Jørgen Schmidt, Vollerup, Gitte Kjeldstrøm, Toftlund, Torben G. Hansen, Bov, Jes-Henrik Kolmos, Nordborg, Carina S. Jessen, Haderslev, og Anton Feddersen, Roager.

Foto: Ludvig Dittmann Louise H. Christiansen rider på hesten Thor. For hende er ringridning mest hygge og sjov. Foto: Ludvig Dittmann

Hygge og sjov Tilbage på rytterpladsen var pausen ved at være slut. Heste og ryttere blev kaldt til galgerne for at dyste igen, og en af deltagerne var Louise H. Christiansen, som driver Stutteri Tjørnelund ved Ensted. - Jeg er med for hygge og sjov, men ikke så meget for konkurrencen. Jeg håber, at jeg slutter mellem nummer 45 og 50, sagde Louise, mens hun steg op på sin hest, Thor. Hun deltager kun i seks-syv ringridninger i løbet af sæsonen - mere har hun ikke tid til, når hun også skal drive sit stutteri. - Men i Aabenraa er jeg altid med - ellers er der noget galt, slog Louise Christiansen fast, inden hun red ud til konkurrencen. I et hjørne af pladsen sad syvårige Silke Fonnesberg sikkert på sin pony, som hedder Hubert. Og det er skam ikke første gang, at Silke er med til en ringridning - det har hun prøvet flere gange tidligere. - Ja, hun er dygtig, og så er hun rigtig god til selv at passe sin pony. Det er ikke alle børn, som gider det, roste Silkes bonusmor, Rikke Mathiasen. Ringriderfesten fortsætter søndag med blandt andet rytteroptog, kræmmermarked og kongeomridning.

Foto: Ludvig Dittmann Blæsten havde godt fat i Dannebrog, mens rytterne dystede ved galgerne. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann En ringriderfest er for hele familien, for der er oplevelser for både store og små. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Silke Fonnesbech på syv år er fast deltager ved ringridninger. Her er hun sammen med sin bonusmor, Rikke Mathieasen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Ringridning kræver koncentration. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann En hyggelig snak og en lur. Der er mange måder at slappe af på, når man er til ringridning. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Klar til næste dyst. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Rytterne og hestene er et smukt syn. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann I år skal man for første gang betale entré for at komme ind på ringriderpladsen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Saga på to et halvt år red et par runder med en pony i børneuniverset. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Spejdere inviterede til snobrødbagning. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Hygge ved hestevognene. Foto: Ludvig Dittmann