Aabenraa: Sidste sommers ringriderfest var en fest, hvor nogle af traditionerne blev skåret væk for at skabe balance i regnskabet efter et underskud på 185.000 kroner i 2017.

Det viser sig nu at være en fornuftig beslutning af komitéen bag festen, for regnskabet for festen i 2018 viser, at det lykkedes igen at skabe et overskud. Denne gang på lidt over 102.000 kroner. Alligevel er formand Gerth Petersen ikke tilfreds.

- Det er positivt, men det er langt fra godt nok. Alt spillede max for os i sommer. Vi havde kanonvejr og ingen udgifter til flis, og vi havde en ekstra indtægt på Danmarks VM-kampe, som blev vist på storskærm. Derfor burde overskuddet have været på 250.000 kroner. Det viser også, at hvis vi ikke havde skåret tattoo og fyrværkeri væk, så havde det været et katastroferegnskab, mener Gerth Petersen.

Én af grundene til, at overskuddet ikke er blevet, som formanden håbede på, er at barsalget til de to koncertaftener fredag og lørdag aften ikke levede op til forventningerne.

- Folk brugte ikke de penge i baren, som vi troede, de ville bruge. Det viser bare, at de to aftener er vigtige for vores økonomi, og derfor bruger vi også i år flere penge på at få større og bedre navne til at komme og spille de aftener. Pengene kommer fra den entré på pladsen, som vi er nødsaget til at indføre i år, da vi ellers ikke har nogen penge til udvide ringriderfesten med, forklarer formanden.