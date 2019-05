Ringriderfesten begynder med et brag: Arenateltet fyldes med boksning

Aabenraa: I år kommer det store Arenatelt ikke til at stå tomt torsdag aften og vente på, at ringriderfesten begynder fredag den 5. juli.

Om torsdagen har den nye boksestald Q Pro Boxing nemlig lejet teltet af ringriderkomitéen, og her vil stalden holde sit første store stævne Quaestor Fight Night med alle sine professionelle boksere på plakaten. 2500 gæster bliver der gjort plads til i teltet, og promotor Svend Rasmussen glæder sig - ikke mindst, fordi det kommer til at foregå i hans barndomsby.

- Jeg er sønderjyde med stort S, selvom jeg ikke har boet i landsdelen i mange år. Da vi skulle finde et sted til vores største stævne, slog det mig lige pludselig, at det skulle da være dagen før ringriderfesten begynder, fordi det er utraditionelt, og det kunne være fedt at stille en ring op midt i Arenateltet. Heldigvis var ringriderkomitéen positive over for at lade os leje teltet, fortæller Svend Rasmussen.

Han lover en helt ny måde at arrangere boksestævne på, og dermed skal de mange gæster torsdag den 4. juli være klar til, at det ikke bliver et stævne ligesom i 80'erne.

- Jeg kan godt lide det utraditionelle, og derfor bliver denne aften noget andet. Der kommer boksning, fest, underholdning, sjov, musik og et spektakulært lysshow, og jeg tror, det bliver en spændende aften, siger han.