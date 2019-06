Rødekro: Et simpelt tyveri kan ende med at have alvorlige konsekvenser for arrangørerne af Rødekro Ringriderfest.

Natten til mandag er der forsvundet en masse kasser med sodavand fra en aflåst køletrailer, der stod på festpladsen ved Rødekrohallen efter en veloverstået ringriderfest i weekenden.

Børge Beck Jensen, formand for foreningen bag ringriderfesten, fortæller, at der er blevet stjålet tre kasser cola, fire kasser appelsinvand, fem kasser med kildevand og tre kasser med Mokaï. Derudover er der også forsvundet en flaske med kulsyre til et fadølsanlæg.

- Vi forlod pladsen klokken 21 søndag aften, og vi opdagede tyveriet dagen efter omkring klokken 10.30, siger han.

De mange drikkevarer har stor værdi for den lille forening.

- Det betyder, at vi ikke kan være sikre på, at vi kommer helskindet igennem årets ringriderfest, og vores kassebeholdning er måske væk. Chancen for, at vi gentager ringridning næste år, bliver da væsentlig mindre nu, siger en ærgerlig Børge Beck Jensen.

Foreningen har nu efterlyst tyvene på Facebook.

- Vi håber virkelig, der sidder nogen derude med dårlig smag i munden. Vi er en lille forening, der gerne vil gøre noget godt for byen, men det er godt nok svært, når nogen stjæler fra os, skriver foreningen.

Tyveriet er blevet anmeldt til politiet.