Rikke Nielsen sætter gang i Lykkeligaholdet i Aabenraa

Lørdag starter Lykkeligaholdet i Aabenraa officielt. Holdets igangsætter, Rikke Nielsen, kommer til byen for at fortælle om projektet.

AABENRAA: Lørdag 13. januar er en særlig dato for handicappede børn i Aabenraa. Det er nemlig den officielle startdag for Lykkeligaholdet, og i den forbindelse kommer holdets igangsætter, tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen, til byen for at fortælle om projektet. For at være med til den officielle start.

Det sker i forbindelse med SønderjyskE's opgør mod Hadsten i håndboldkvindernes 1. division - et opgør, der begynder kl. 15.30 i Arena Aabenraa.

- Rikke Nielsen kommer til Aabenraa for at fortælle om projektet, og i den forbindelse vil vi gerne invitere alle, der måtte være interesseret, til både lidt lykkeligatræning og til at se 1. divisionsholdets kamp bagefter, siger Olivera Kecman, der ud over at være træner for divisionsholdet også er med til at træne de handicappede børn på Lykkeligaholdet.