Rigtige mænd bliver udfordret på Fars Dag

Rødekro: Er du en mand, og vil du gerne udfordre dig selv på en anderledes måde med motion og masser af håndværkerhumor? Så er der mulighed for det, når Rigtige Mænd Løbet finder sted i Rødekro kl. 19-21.30 på Fars Dag, 5. juni.

Deltagerne opfordres til at tage familier og venner med til mødestedet ved Rødekrohallen, så de kan heppe.

For at deltage skal man være et hold på tre. Deltagerne bliver kastet ud i et løb, hvor der undervejs skal klares forskellige udfordringer. Distancen er 10 km, men holdet må medbringe to cykler og skiftes til at bruge dem mellem posterne. Man bestemmer selv, hvor mange teamopgaver man vil løse, så alle kan være med.

I Rødekro er der allerede løbstilmeldinger fra holdene Olle, Dolle & Doffe, I Love Bacon, De få rå fra Tøndervej m.fl. Man skal tilmelde sig senest 1. juni på sportstiming.dk/rigtigemaend.

Det hele foregår i samme afslappede ånd, som i den populære tv-serie Rigtige Mænd på DR1. Man kan i øvrigt lige nu tilmelde sig casting til en ny omgang tv-udsendelser i weekenden 9.-10. juni i Aarhus.