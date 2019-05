Rigmand valgt til havnebestyrelse: Han dukkede aldrig op

1) En tom stol

Der var store forventninger til, at Lars Rolner - rigmanden, som driver et stort shippingfirma i Hamborg - skulle trække tyske kunder til Aabenraa Havn, da han blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem for Aabenraa Havn af havnedirektør Henrik Thykjær i slutningen af 2017. Med god grund, for manden kender til havne og har en virksomhed med speciale i sværgodstransport til søs.

Forventningerne blev aldrig indfriet. Kort efter byrådet godkendte ham til havnens bestyrelse i en fire-årig periode kom det frem, at Lars Rolner ikke kunne afse tid i 2018. Derfor var hans navn ikke på havnens årsrapport for 2017, da den lå klar i foråret sidste år. Ikke mindst til stor utilfredshed for SF's Michael Christensen. Havneformand Erwin Andresen (SP) udviste tålmodighed. På byrådsmødet onsdag skulle byrådet så godkende årsrapporten for 2018. Igen blot underskrevet af seks ud af de syv potentielle bestyrelsesmedlemmer. Lars Rolner kommer ikke.

Det huede ikke Michael Christensen, der fik et ændringsforslag tilføjet, da byrådet godkendte årsrapporten. SF ville have på skrift, at Aabenraa Havn skal efterleve byrådets beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer. Erwin Andresen kunne fortælle, at man arbejder på højtryk for at gøre bestyrelsen.

Aabenraa Havns nettoomsætning steg i 2018 med 6,1 procent i forhold til året før, mens overskuddet udgjorde 2,7 millioner kroner, hvilket ikke imponerede alle byrådsmedlemmer lige stort.