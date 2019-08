Rigmand opkøber jord for at give naturen plads: Flytter 1000 salamandere over vej

Markus Jebsen ejer 232 hektar jord omkring Aabenraa, hvor han med konsulent Jesper Tofft som administrator forsøger at genskabe tidligere tiders biologiske mangfoldighed. Den slags tager tid, men allerede nu er der registeret et større dyre- og planteliv.

Lappedykkere, grågæs, gråænder, blishøns og vandriske er begyndt at yngle i området, både fiskehejre og traner har været på besøg, og så har Jesper Tofft konstateret, at arten grøn frø har sluttet sig til de øvrige frøer og padder. Den har ellers holdt sig syd for Sønderborgvej.

Da Markus Jebsen gennem sit danske selskab Tanganyka A/S i forvejen ejede jord i området og siden har købt mere til, strækker projektet sig i dag over i alt 150 hektar op mod Hostrupskov, og selv om der ikke er lavet en decideret optælling af hverken dyr eller planter, kan Jebsen og Toftt med tilfredshed konstatere, at indsatsen allerede har nyttet.

Felsted/Hostrupskov: I 2010 købte forretningsmanden Markus Jebsen ejendommen Rønhøj og de 42 hektar landbrugsjord, der hørte til. Formål: At genskabe en natur med plads til frøer, padder og fugle i området lige nord for Sønderborgvej.

Hjælper naturen lidt på vej

- Der er også sortspætter, og fiskeodderen er blevet set igen, forklarer en begejstret Markus Jebsen, der også kan glæde sig over, at den naturlige vegetation skyder op omkring vandhuller og vådområder.

Det er dog ikke alt, der skal skyde alt for meget op. Pilekrat, brændenælder og siv står på spring for at få overtaget, så nogle af de åbne områder bliver slået, mens andre bliver afgræsset af 50 stude, der går på skift i tre folde.

- Vi hjælper naturen lidt på vej, som Jesper Tofft forklarer det.

Og det er ikke det eneste sted, Tanganyka-projektet giver naturen en hånd med. Miljøstyrelsen givet tilladelse til, at den sjældne bjergsalamander, der i Danmark ellers kun lever ved Aabenraa i skovene vest for Flensborgvej, kan sættes ud i de nyetablerede vandhuller i Agsø og Rørdam skove på Jebsens jord.

- Vi har argumentet med, at hvis ikke Flensborgvej lå der, ville salamanderen naturligt have spredt sig til det område, forklarer Jesper Tofft, der forventer, at der over tre år vil blive samlet omkring 1000 individer ind i Stubbæk Skov og Årup Skov af frivillige.

- Vi transporterer dem så videre i kasser med vand. Flest unger, men vi har også samlet enkelte voksne ind, så de skulle gerne have ynglet.