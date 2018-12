Rideklub i lukningsfare efter kommunalt jordsalg

Formand Mie Kokholm Hansen (yderst til venstre) er sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer i Bylderup-Bov Rideklub, undervisningsansvarlig Nicole Bruhn og Bent Sørensen, under pres for at finde markarealer, så klubben kan overleve. Foto: Bo Nielsen

Det kan blive enden på Bylderup-Bov Rideklub, at Aabenraa Kommune har solgt et stykke erhvervsjord, som rideklubben i dag lejer.

Bylderup-Bov: En stor gevinst for miljøet, en kæmpe bet for Bylderup-Bov Rideklub. Det er facit, efter Aabenraa Kommune har solgt det stykke erhvervsjord, som rideklubben i dag lejer og bruger til græsning, til en investor, der vil opføre et solcelleanlæg til at producere strøm. - Det vil gøre, at vi mister nogle marker, og vi har ikke rigtig andre muligheder, forklarer Bent Sørensen, der er bestyrelsesmedlem i Bylderup-Bov Rideklub. Og det er virkelig en klemme, klubben er havnet i, påpeger Bent Sørensen. - Vi skal udvide næste år, hvor vi skal bygge stald, fordi der kommer nye pladskrav fra 2020. Det er vi nødt til at gøre på vores egen jord. Spørgsmålet vil så være, om vi overhovedet kan bygge en stald, for så har vi ingen steder, hvor hestene kan gå ude. De kan ikke gå inde hele sommeren, siger Bent Sørensen.

Vi kan ikke gøre så meget, for vi kan ikke bygge, hvis vi ikke har jord, og vi skal bygge for at kunne blive der. Bent Sørensen, Bylderup-Bov Rideklub

Bylderup-Bov Rideklub Klubben er etableret i 1965 og har både rideskole samt opstaldere med egne heste og ponyer.

Klubben har i sin tid købt bygninger og et tilhørende jordstykke for en krone.

Klubbens hjemmeside findes på www.bylderupbovrideklub.dk

Det er blot tre år siden, at Bylderup-Bov Rideklub kunne fejre 50 års jubilæum. Det kan blive det sidste, hvis det ikke lykkes blandt andre bestyrelsesmedlem Bent Sørensen at finde jord til græsning, efter at Aabenraa Kommune har opsagt et lejemål på et jordstykke, som er blevet solgt. Foto: Bo Nielsen

Klub: Vi er låst Uden mulighed for at få hestene luftet på græs, vil det formentlig være slut med rideklubben i Bylderup-Bov. - Vi kan ikke bare sætte 20 heste sammen på én mark, for vi kan ikke have hingste, vallakker, hopper, ponyer og store heste gående på én mark. Så slås de, siger Bent Sørensen. Ifølge Bent Sørensen var det 10. oktober, rideklubben fik besked om, at deres lejemål formentlig slutter ved årsskiftet. Klubben har forsøgt at leje et andet jordstykke i tilknytning til rideskolen, men uden held. - Vi kan ikke gøre så meget, for vi kan ikke bygge, hvis vi ikke har jord, og vi skal bygge for at kunne blive der. Vi er låst og risikerer at skulle lukke, forklarer Bent Sørensen, som dog øjner en redningsplanke. - Der er en landmand, som har jord, der støder op til os, som gerne vil sælge til solcelleprojektet, men det vil kræve noget planmæssigt af kommunen, da det er landbrugsjord, siger Bent Sørensen.

Direktør: Klub vidste besked Der er imidlertid ikke meget håb at hente hos Stig Werner Isaksen, der er direktør for kultur, miljø og erhverv i Aabenraa Kommune. - Det er et stykke erhvervsjord, og det har rideklubben vidst hele tiden. Den har lejet det, og det er blevet solgt til den pris, det er udbudt til, siger Stig Werner Isaksen, som alligevel åbner en dør på klem. - Men vi vil gerne hjælpe dem videre, og vi ved også, at ejeren af arealet er indstillet på - hvis der er noget arealet, der ikke skal bruges - at rideklubben kan få en del af det, fortæller direktøren. Der er skrevet under på en købsaftale, men køber har mulighed for at lade handlen gå tilbage indtil den 14. december. Og den redningsplanke med et alternativt jordstykke til solcelleprojektet, rideklubben har haft kig på, kommer næppe i spil. - Det kan jeg ikke rigtig forholde mig til, men dét, jeg ved, er, at den jord, som vi har solgt, på forhånd er udlagt til erhvervsjord, fastslår Stig Werner Isaksen.