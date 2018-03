Rideforbund vil bruge Dyrskuepladsen til spring og dressur

AABENRAA: Dyrskuepladsen i Aabenraa står overfor en større forandring. Den gamle ring, hvor dyrene vises frem vil efter al sandsynlighed snart blive afløst af en ridebane, der bygges op fra grunden med grus og sand, så der ikke står vand i fugtige perioder.

Dyrskueforeningen og Dansk Rideforbund har gennem nogen tid været i kontakt med hinanden om den kommende ridebane. Rideforbundet vil nemlig gerne afvikle den ene af tre landsfinaler i Aabenraa. Planen er, at det skal være et fast indslag i forbindelse med dyrskuet.

Ridebanen vil også kunne bruges af dyrskuet til fremvisning af dyrene, og ringriderforeningen er ligeledes interesseret at få mulighed for at bruge et fast underlag til ringridningen i tilfælde af, at resten af pladsen er for smattet.

- Vi er jo udfordret af, at der godt kan være lidt fugtigt i ringen. Det kan løses, hvis vi i stedet anlægger en ridebane. Spørgsmålet er nu, hvor den præcis skal placeres, siger Erik Nissen, der er tovholder for det årlige dyrskue i Aabenraa.