En undersøgelse fra arbejdsgiverforeningen HORESTA viser, at der er store taxaproblemer for restauranter og hoteller i landdistrikterne. Det kan de skrive under på i Aabenraa.

Stollig/Sønderhav/Kollund: - Vi er trætte af at klage over det, for det hjælper alligevel ikke noget.

Per Dupont er restauratør på Restaurant Knapp, der ligger i smukke omgivelser på landet godt fem kilometer fra Aabenraa, og han kan godt nikke genkendende til en undersøgelse, som branche- og arbejdsgiverforeningen HORESTA har lavet om taxasituationen i landdistrikterne.

Undersøgelsen viser, at 77 procent af restauranter og hoteller uden for de store byer oplever problemer med at få en taxa, og 43 procent af dem vurderer, at problemet er blevet større end sidste år.

- Taxaer gider ikke at køre ud til mig, når de kan tjene langt flere penge i Sønderborg. Derfor har vi også valgt at købe vores egen bus til at køre gæster hjem i, siger Per Dupont.

Ifølge HORESTA er det den halvandet år gamle taxalovgivning, der har skabt store problemer for hoteller og restauranter i landdistrikterne. Loven har medført en liberalisering af markedet, og det har på kort sigt skabt en situation med for få taxaer. Når landdistrikterne er særlig hårdt ramt er det efter HORESTAs opfattelse, fordi at de taxaer, der er på markedet, søger mod de største byer, hvor der er flere ture at hente.