Restauranter godter sig i sommervarmen

Caféer og restauranter i Aabenraa kan se tilbage på nogle travle sommermåneder. Men vejret kan også blive for godt.

- Det har betydet, at jeg har måttet ansætte ekstra personale, siger Stefan Petersen.

- Det er dog min fornemmelse, at der ikke har været så mange turister som tidligere år, fortsætter han.

- I min optik begyndte sommeren allerede sidst i april, og sæsonen har indtil videre været over al forventning. Jeg har aldrig haft så stor en omsætning, siger Stefan Petersen, der er indehaver af Café Storm, der ligger på Storetorv i Aabenraa.

Tørstige gæster

Restaurant Viva ligger også på Storetorv i Aabenraa, og indehaver Baskar Jeyakomaran har heller ikke noget at klage over.

- Det har været en fin sæson med masser af tørstige gæster, og jeg er godt tilfreds. De har ikke spist så meget, men det skyldes nok varmen, siger han.

Baskar Jeyakomaran synes også, at der har været ok med udenlandske turister.

- Der har især været mange nordmænd i år, siger han og tilføjer, at han personligt ville have foretrukket nogle lidt lavere temperaturer.

Kokken hos Restaurant Royal på Nørretorv i Aabenraa har også haft fuld gang i gryderne sommeren igennem.

- Det har været godt besøgt, lige siden sommeren startede i begyndelsen af maj, og vi har både haft danske gæster og turister fra især Norge og Tyskland, siger Michael Johannsen.

For restaurationsbranchen kan det dog også blive for varmt, og derfor kan det til tider være svært at lokke kunder til, når solen bager aller mest omkring middagstid og først på eftermiddagen.

- Vi har nok at se til om aftenen, men om dagen vil folk hellere på stranden. Vejret kan også blive for godt, siger Sidsel Marie Kragh-Rasmussen, der er servicemedarbejder på Café Kridt, der også ligger på Storetorv i Aabenraa.

På Café Kridt har der i år været mange svenske og tyske gæster.