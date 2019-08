Restaurant har lynhurtigt fået smilet tilbage

Aabenraa: For godt tre uger siden havde restauranten Skuden, der ligger ved lystbådehavnen i Aabenraa, besøg af Fødevarestyrelsen. Det besøg faldt ikke heldigt ud, da kontrollanten kunne konstatere, at fem pakker med hakket oksekød ikke var kommet på køl i tide og derfor var for varmt.

Det resulterede i en sur smiley og en bøde på 5000 kroner.

Onsdag dukkede Fødevarestyrelsen så op igen til en ekstra kontrol, og da alt var i den skønneste orden, kunne kontrollanten ikke andet end levere den glade smiley tilbage. Det er de svært tilfredse med på Skuden.

- Fødevarestyrelsen har fulgt hurtigt op, og det er dejligt. Det er aldrig fedt at have en sur smiley hængende på døren, så vi er glade for, at den smiler igen, siger Henrik Loff, der er medindehaver af Skuden.