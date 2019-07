Rent badevand: En enkelt sønderjysk strand skiller sig ud

Det er Friluftsrådet, der netop har offentliggjort listen over, hvor man finder Danmarks reneste badevand ved landets 197 Blå Flag-strande. På de 197 strande bliver der i badesæsonen taget mindst 10 badevandsprøver, der bliver analyseret for E. coli og Enterokokker. Listen er derefter lavet ud fra hvilke strande, der samlet set scorer lavest på begge parametre.

Stor betydning

- Det betyder rigtig meget for os, med den beliggenhed vi har helt ned til stranden, og vi går da også og praler med det, siger Jesper Meldgaard Langschwager, der er indehaver af Sandskær Strandcamping.

Ifølge lejrchefen kan det da heller ikke udelukkes, at det meget rene badevand kan lokke flere gæster til campingpladsen.

- Det betyder ihvertfald ikke færre gæster, siger Jesper Meldgaard Langschwager.

Overordnet set kan Friluftsrådet konstatere, at badevandet har en rigtig høj kvalitet i Danmark i år, og det vækker glæde.

- Det er fantastisk, at kvaliteten er i top, og det er klart resultatet af Blå Flag. Med de Blå Flag er kommunerne tvunget til at måle badevandskvaliteten, og det er dejligt at se, at danskerne får bedre muligheder for gode kvalitetsstrande med de Blå Flag, siger Jan Ejlsted, der er direktør for Friluftsrådet.