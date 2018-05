Rekordregnskab: Lokalt ur-firma hitter i hele verden

Aabenraa: For en måned siden var verdens urproducenter samlet til den store, årlige urmesse i Basel. Der var 800 udstillere. Normalt er der 1500.

Et godt billede på, at branchen er presset, så derfor er Lars Skjønnemann, stifter, medejer og administrerende direktør for Bering Group Aps, der med udgangpunkt i Aabenraa designer og sælger ure og smykker, rigtigt godt tilfreds med netop at have offentliggjort et regnskab, der viser et overskud på 28 millioner kroner.

- Markedet er i oprør, siger Lars Skjønnemann, der som kollegerne har kunnet se Apple og deres smartwatches komme ind fra højre og på ingen tid være blevet verdens største urproducent.

- Set i det lys er vi meget tilfredse med, at vi har klaret os, som vi har gjort, siger Lars Skjønnemann om overskuddet, der er fem millioner kroner større end i 2016, ligesom det er lykkedes Bering Group at øge omsætningen fra 320 millioner kroner til 347 millioner.