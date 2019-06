Rekordmange unge er med på Team Rynkeby

Motivationen for at søge på Team Rynkeby handler om at udfordre sig selv, få en god oplevelse og hjælpe børn med kritiske sygdomme.

Aabenraa: Når Team Rynkeby Sønderjylland på lørdag cykler mod Paris, er det med flere unge på holdet, end man hidtil har set. Ni unge under 30 år har det sidste års tid skruet ned for weekendens byture for at prioritere Team Rynkeby, træningen og de opgaver, der følger med.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Team Rynkeby.

De plejer formentligt at gå i byen indtil kl. 5 om morgenen. Så hvad får så mange unge til at prioritere at stå op kl. 5 om morgenen en lørdag for at cykle bakketræning i Vejle - i regnvejr?

Overordnet fortæller rytterne, at motivationen for at søge på Team Rynkeby handler om at udfordre sig selv, få en god oplevelse og hjælpe børn med kritiske sygdomme. Både Trine Beck Abramsen og Laura Dina Witt fortæller, hvordan familie og venner blev overrasket over, at de ville deltage i det store cykelprojekt - men nu støtter op omkring det og hepper hele vejen.