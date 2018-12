Rekordmange butikstyverier: Detektiv får æren for stor stigning

Antallet af butikstyverier, der bliver anmeldt til politiet, er steget markant i forhold til tidligere år. En stor del af forklaringen er, at Løvbjerg i Aabenraa har hyret en butiksdetektiv.

Aabenraa: Man skulle tro, at butikstyvene hærger som aldrig før. I hvert fald viser nye tal fra Syd- og Sønderjyllands Politi, at antallet af anmeldte butikstyverier i Aabenraa Kommune er steget markant det seneste år. De sidste fire år har tallet ligget på cirka 100 om året, men den 19. december i år var der allerede anmeldt 143. Det er en stigning på næsten 50 procent i forhold til i 2017, hvor det præcise tal var 96. - Det kunne jo godt se ud til, at det er stukket af i år. Men det viser sig faktisk, at det er to store supermarkeder i Aabenraa, der står for 40 sager mere end sidste år, siger vicepolitiinspektør Preben Westh, leder af områdecenter syd, som har været samtlige anmeldelser igennem. Det ene supermarked er gået fra nul til 29 anmeldelser på et år, fordi der er blevet ansat en butiksdetektiv, oplyser han. Han kan desuden fortælle, at de fleste af de i alt 143 butikstyverier er foregået i Aabenraa og Rødekro.

En af dem havde specialsyet tøj på, så vedkommende kunne gemme tyggegummi for 2500 kroner under sin jakke. Det er en god én af få stoppet. Købmand Peter Jensen

Anmeldte butikstyverier 2014: 98

2015: 95

2016: 104

2017: 96

2018 pr. 19. december: 143

Foto: Foto: Claus Thorsted Peter Jensen fra Løvbjerg er godt tilfreds med sin beslutning om at hyre en butiksdetektiv. Arkivfoto: Claus Thorsted

En god historie Preben Westh havde i forbindelse med JydskeVestkystens henvendelse også studset over tallene. - Så da jeg fandt ud af, hvordan det hang sammen, blev jeg faktisk lidt lettet. Selvfølgelig er det træls, men når det langt hen ad vejen handler om, at butikken har strammet op, så er det jo en god historie, siger Preben Westh. Hos Løvbjerg i Aabenraa fortæller købmand Peter Jensen, at det er ham, som har ansat en butiksdetektiv. - Vi havde en fornemmelse af, at der var en del butikstyverier, vi ikke fik fat i, fordi vi tit fandt tom emballage, som de havde efterladt, efter de havde taget varen. Så havde jeg en aften, hvor jeg fik rippet hele min hylde med barbergrej, og det er jo varer med en høj værdi. Derfor valgte jeg at hyre en detektiv, som er her en gang imellem, siger Peter Jensen.

Specialsyet tøj Selvom det er dyrt, mener han allerede, det har været pengene værd. - Især fordi vi har fået fat i nogen, der er blevet til store sager. En af dem havde specialsyet tøj på, så vedkommende kunne gemme tyggegummi for 2500 kroner under sin jakke. Det er en god én af få stoppet. Mit indtryk er, at det er blevet værre, og at det er blevet mere organiseret, siger Peter Jensen. Føtex i Aabenraa har oplevet en stigning på 11 anmeldelser i forhold til sidste år. - Vi har den politik i huset, at vi anmelder alt. Så uden at kunne sætte præcis tal på, hvor mange vi har haft i alt, så tror jeg, vi står for en hel del af de 143, der er anmeldt i hele kommunen, siger varehuschef Bo Wagner. Han oplever, politiet ikke altid har tid til at komme. - Men vi får altid en god behandling, siger varehuschefen. Han kan også genkende, at flere ikke kan kende forskel på dit og mit. - Vi er da heller ikke i nærheden af at fange dem alle sammen, siger Bo Wagner.