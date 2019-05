Rekordår for sønderjysk turisme: Tyskere og hollændere er vilde med at holde ferie i Sønderjylland

Jörg Drewes fra Wietzendorf, 70 kilometer syd for Hamborg, har siden 1995 været fast gæst hos Sandskaer Strandcamping. Det var han også i sommeren 2017, hvor dette billede er taget, sammen med børnene Marc og Smilla. Jörg Drewes mener, at campinglivet på den lille, kystnære plads byder på noget unikt. - De danske campister er så åbenhjertige og flinke, så jeg og mine to børn føler os altid velkomne. Og så er naturen jo også fantastisk her, sagde han til avisen dengang. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

2018 var et fantastisk år for sønderjysk turisme. Det flotte sommervejr havde en vis andel i stigningen af overnatninger, hvor flere tyskere og hollændere valgte at holde ferie i Sønderjylland. Det viser nye tal fra Destination Sønderjylland.

Sønderjylland: En drømmesommer med flot vejr, en fremgang i overnatninger og en indsats, som har virket. 2018 var et fantastisk år for sønderjysk turisme, hvor Destination Sønderjylland for første gang kom op over fire millioner overnatninger. Det kunne destinationens direktør, Karsten Justesen, fortælle, da organisationen for nylig holdt årsmøde i Haderslev. Det er specielt de udenlandske gæster, som trækker antallet af overnatninger op, og her viser tallene, at flere tyskere og hollændere valgte at holde deres ferie i Sønderjylland sidste år. - Vi kan se, at det er de markeder, som vi har haft fokus på, der vokser. Holland har vi gjort meget ud af de seneste år med annoncer og pressebesøg, og så har vi oversat hele vores magasin til hollandsk, hvilket vi vist er de eneste, der har gjort i Danmark. Vi har valgt at gøre det ordentligt, fordi vi vil det hollandske marked, og det er det, vi begynder at se resultaterne af nu. Det er det samme med tyskerne, hvor vi nåede et lavpunkt i 2013 og derefter valgte at bruge flere penge på at markedsføre os i Tyskland, forklarer Karsten Justesen.

Tallene Destination Sønderjylland fik en fremgang på 3,6 procent i registrerede overnatninger og kom for første gang op over 4 millioner overnatninger.

Der var en fremgang på 4,5 procent i antallet af tyske overnatninger, hvor landsgennemsnittet lå på 2,6 procent.

De hollandske overnatninger steg med 3,2 procent, hvor landsgennemsnittet lå på 2,7 procent.

Antallet af solgte produkter på destinationens bookingportal satte også rekord i 2018. Fra en omsætning på 1,8 millioner kroner i 2017 til 2,3 millioner kroner i 2018.

Destination Sønderjylland er en turistorganisation, som blev etableret i 2015 og består af Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Desuden køber Tønder kommune adgang til deltagelse i markedsføring og diverse andre tiltag.

Fordel med hollandsk og tysk medarbejder Destination Sønderjylland har valgt at ansætte to medarbejdere, hvor den ene har hollandsk baggrund, mens den anden har en tysk baggrund. Det kan man også se gør en forskel i kommunikationen med både presse og turisterne. - Det er en kæmpe fordel, at vi har nogle, som kan tale sproget. Jeg troede, at hollændere talte engelsk på samme niveau som danskerne, men jeg har oplevet, at de bakker, når jeg taler engelsk til dem. Specielt 50+ generation, som er meget rejselystne, og derfor har vi prioriteret en hollandsk medarbejder, så turisterne kan føle sig trygge ved at komme i vores område. En oversættelse af vores kultur til en tysker er svært for mange, og derfor har det også været vigtigt her at prioritere en tysk medarbejder, fortæller Karsten Justesen. Destination Sønderjylland er begyndt at invitere mange hollandske og tyske journalister på besøg, så de kan beskrive oplevelsen af Sønderjylland med deres egne ord. At der er folk, som kan tale deres eget sprog, har gjort kommunikationen nemmere og bedre, mener direktøren.

100.000 flere campinggæster Et sted, hvor Destination Sønderjylland kan se en stor vækst sidste år er på campingområdet. Her var der 100.000 flere gæster på de sønderjyske campingpladser i forhold til året før, og det var specielt tyskerne, som i 2018 valgte at tage campingvognen med til Danmark. - Tyskerne sætter pris på, at vores campingpladser ligger ude ved kysten. Det er alfa og omega for dem at komme ud til vandet, og her har vi også sat ind med at finde de magasiner, som de tyske campister læser og få journalister på besøg og fortælle om de sønderjyske campingpladser. Tyskerne er også blevet mere opmærksomme på Østersøen som feriested i og med, at de har udviklet deres egen Østersøkyst til f.eks. spahoteller. Men i Tyskland får man poletter og kan gå ned på hotellets strand, hvor man i Danmark kan komme på alle strande. Det er mere frit og åbent, og det sætter den tyske mellemindkomstgruppe pris på, og dem ser vi flere af, forklare direktøren. 75 procent af alle udlejede feriehuse og 50 procent af campingpladserne var sidste år booket af tyskere.