Rekord i Julehjertebyen, men udfordringer var der mange af i 2017

Julehjertebyens frivillige var ramt af udfordringer med det nye Storetorv, men de kan glæde sig over, at der igen var publikumsrekord i byen. Det fortalte Julehjertebyens tovholder, Malene Bruhn, på årsmødet i Shop i City Aabenraa. De to sidste huse til byen bygges formentlig begge i år.

Aabenraa: I år fylder Julehjertebyen på Storetorv ti år, og det har været et årti med fuld fart på.

Tovholder for byen, Malene Bruhn, kunne på Shop i City Aabenraas årsmøde i sidste uge fortælle, at byen igen i 2017 kunne sætte publikumsrekord.

- Det kan vi se på forbruget af emballage og det antal suppe, kakao med mere, vi har uddelt. Der har været en del udfordringer med det nye Storetorv, hvor vi havde fået en godkendelse af placeringen af husene fra kommunen, men den kom Brand og Redning og kasserede tre dage før åbningen. Vi havde en tanke om, at vi med det nye plane torv ville få rigtig god plads, men den tanke røg, fordi Brand og Redning forlangte, at husene skulle mindst 5 meter væk fra eksisterende byggeri, hvor vi plejer at have 2,5 meter. Der er ikke kommet nye regler på området, men måske er vi ved at være så stort et projekt, at nu skal reglerne overholdes, sagde Malene Bruhn.

Det har også været en udfordring for de frivillige at placere husene i år, fordi en ting er, hvordan det ser ud på papiret, en anden er, hvordan placeringen kommer til at virke i praksis både for publikum og de forskellige arbejdsgangene.

- Nu har vi prøvet det af og evalueret lidt på det, og så prøver vi igen i år at ryste posen og stille det lidt anderledes op, og så må vi se, hvordan det er, sagde hun.