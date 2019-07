Rydder op i euro

Familien Annette og Klaus Jespersen er på vej mod Fyn efter en campingferie i Holland. De skal netop til at handle for at rydde op i beholdningen af europæisk valuta og samtidig gøre et par praktiske indkøb til husholdningen hjemme i Odense.

- Det er nemlig begrænset, hvor meget vi kan læsse i campingvognen. Desuden tager vi af og til turen til grænsen for at handle, så behovet for at købe de typiske grænsehandelsvarer nu er ikke så stort, lyder det fra Klaus Jespersen.

- Det kan vi også klare senere. Det tager jo ikke mere end halvanden time fra Odense til nærmeste grænsehandel, mener Annette Jespersen.

De kørte en nattur til Holland og havde derfor hverken behov eller mulighed for at handle på vej på ferie.

- Vi boede på en plads lidt nord for Enschede, og dér handlede vi bare i de lokale supermarkeder, forklarer Klaus Jespersen.