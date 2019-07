Rejsegilde for en markant bygning

Det nye kontordomicil for Stema Shipping A/S på Kystvej skrider planmæssigt frem. Onsdag blev der holdt rejsegilde.

Med Michael Gubi fra Oesten Ingeniører og Arkitekter ApS som arkitekt og Stenbjerg Ejendomme A/S som bygherre, er bygningen primært tænkt som nyt kontordomicil for Stema Shipping A/S, der således flytter fra en pavillon i Nyhavn til en mere fremtrædende placering ved én af byens hovedfærdselsårer.

- For så kunne jeg få lidt tid til at kigge på det nye havnebyggeri. Det er sket flere gange, at bilisterne bag mig har dyttet, fordi jeg ikke havde lagt mærke til, at lyset havde skiftet til grønt, fortalte Henrik Uldall Borch i forbindelse med rejsegildet for det markante byggeri på havnen.

Aabenraa: Når direktør for Stenbjerg Ejendomme A/S Henrik Uldall Borch kom kørende enten ad Møllemærsk eller fra syd på Kystvej, håbede han ligefrem, at der var rødt i lyskrydset, så han var nødt til at holde stille.

Ikke kun Stema Shipping A/S flytter ind i det nye kontordomicil ved Kystvej. Stenbjerg Ejendomme A/S rykker med ind og får kontorfaciliteter på 2. og 3. sal. foto: Jan Sternkopf

- Det er en synlig arbejdsplads, måtte arkitekt Michael Gubi erkende om byggeriet, der efter planen står færdig til februar næste år.

Projektet tog sin begyndelse i 2017 efter en henvendelse fra Aabenraa Havn, der søgte en ny placering til én af havnens kunder.

Herfra gik det stærkt, hvor Aabenraa Kommune, Aabenraa Havn, Stema Shipping A/S og Stenbjerg Ejendomme A/S samt ikke mindst Walter Jürgensen fra Havnegrillen fandt fælles fodslag.

En ny adresse var blevet nødvendig efter at Stema Shipping A/S havde vækstet voldsomt de seneste år. Det nye domicil vil kunne imødekomme forventningerne til den fremtidige udvikling, mener direktør for Stema Shipping A/S Rolf Bonnichsen.

- Stema Shipping A/S har sin oprindelse på Aabenraa Havn, og vi er meget tilfredse med vores nuværende placering, hvor vi i dagligdagen oplever et godt og konstruktivt samarbejde med Aabenraa Havn. I forbindelse med vores søgen efter et nyt domicil, har det været et ønske at kunne bevare vores tilknytning til Aabenraa Havn, og derfor er vi meget glade for denne løsning, der både sikre os et markant domicil, nogle indbydende og tidssvarende kontorlokaler - og ikke mindst at vi fastholder vores tilstedeværelse på Aabenraa Havn.

Ud over Stema Shipping A/S flytter også Stenbjerg Ejendomme A/S ind - dog på 2. og 3. sal.

Bygningen har endnu ikke fået et navn, men Henrik Uldall Borch åbnede op for en konkurrence, hvor gevinsten var en flaske rødvin.