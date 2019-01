Rejsefeber 200 dage før: Sønderjyske spejdere gør klar til kæmpelejr i USA

Tre spejdere fra Grænsetroppen i Padborg Gruppe tæller ned. Nu skal de kun vente 200 dage, inden de rejser til USA for at deltage i verdens største spejderlejr.

Padborg: Nedtællingen er begyndt: Der er nu kun lige lidt over 200 dage tilbage, før tre spejdere fra Grænsetroppen i Padborg Gruppe tager ud på en af de helt store oplevelser. Caya Callsen Marschall, Stine Åkeson Hytting og Bastian Aagaard Kapila deltager nemlig i dette års World Jamboree - verdens største spejderlejr, der finder sted i dagene fra 22. juli til 2. august i Summit Bechtel Family National Scout Reserve ved Mount Hope i den amerikanske delstat Vest-Virginia. - Spejderlejren skulle efter sigende strække sig over 40 kvadratkilometer - omtrent ti gange større end Spejdernes Lejr, det tidligere Blå Sommer, herhjemme. Så vi jokede med, at vi skulle gå fire timer for at komme på toilet, fortæller Bastian Aagaard Kapila. World Jamboree holdes kun hvert fjerde år. - Så det er vores første og eneste chance for at være med som spejdere. Ved næste jamboree er vi for gamle. Hvis vi vil med igen, så bliver det i givet fald som ledere, forklarer Caya Callsen Marschall, der lige som sine medspejdere er 14 år. De tre spejdere fra Grænsetroppen indgår i den store gruppe af danskere, der tager af sted: 37 spejdere og fire ledere. I alt 700 spejdere fra Danmark, Færøerne og Grønland skal med til USA. Det er noget helt særligt at være med på spejderlejr. Alle tre har tidligere deltaget i Spejdernes Lejr herhjemme. Men en jamboree er nok noget af det ypperste, mener Stine Åkesson Hytting.

Jamboree Ordet "jamboree" er opfundet af spejderbevægelsens grundlægger, Lord Baden-Powell, og kommer efter sigende fra indiansk, hvor det frit oversat betyder "fredelig kappestrid mellem mange stammer".En jamboree er i nutidig forstand en spejderlejr med deltagere fra hele verden. Den arrangeres derfor kun hvert fjerde år på skift i forskellige verdensdele. I 2015 fandt den sted i Japan.



For første gang er tre lande - USA, Mexico og Canada - gået sammen om at arrangere lejren, der bliver den 24. verdensjamboree.



Det foregår fra 22. juli til 2. august under temaet "Luk op for en ny verden" ("Unlock a New World") i Summit Bechtel Reserve i delstaten West Virginia.



Deltagerne sætter fokus på friluftsliv, ledelsesudvikling og globalt borgerskab.

Alle som én Det er dér, at man oplever den særlige ånd, som binder spejderne sammen - på trods af forskellige uniformer, traditioner og nationalitet. Så har de alle afgivet samme løfte. Men det at være spejder i Danmark er ikke det samme som i USA. - Herhjemme er det jo meget almindeligt at vi sover i shelters eller telt. Det gør de ikke i USA. Så vi kommer til at bo i huse og spise i hytter, fortæller Stine Åkesson Hytting. - Aktiviteterne er dog stort set de samme, tilføjer Bastian Aagaard Kapila. Blandt andet kommer spejderne til at klatre i bjerge, for centret befinder sig i et storslået naturområde med masser af muligheder for bjergvandring og klatring. Det er halvdyr fornøjelse at deltage i, erkender de tre unge spejdere. - Turen koster 23.500 kroner, fortæller Bastian Aagaard Kapila. Hans forældre giver et tilskud. Resten skal han skaffe selv - blandt andet ved at arbejde som fejedreng i et værksted i Padborg og gå med aviser. - Og så bruger jeg af mine konfirmationspenge, tilføjer han.

Mangler lidt endnu Han mangler dog stadig en del af pengene endnu. Det gør Caya Callsen Marschall også. - Mine forældre har sagt, at de nok skal betale lommepengene. Men ellers må jeg selv spare op ved at arbejde som rengøring på et kontor i Padborg, lyder det fra Caya Callsen Marschall. Stine Åkesson Hyttings forældre har indvilget i at betale for turen. - De er ikke selv spejdere, men de mente, at det ville være en oplevelse for livet, så de gav ret hurtigt grønt lys, fortæller den 14-årige teenager, der nu er i gang med sit 10. år som spejder og dermed den af de tre med højeste "anciennitet". Det lokale erhvervsliv har bidraget med et sponsorat til rejsekassen, ligesom deres egen trop har givet et tilskud. - Vi regner da også med at få det nødvendige beløb samlet i rette tid, siger Bastian Aagaard Kapila. Så er det bare om at væbne sig med tålmodighed, inden det går afsted den 17. juli - først et par dage i New York og derfra videre mod sydvest til Vest-Virginia. Nedtællingen ligger i trygge hænder hos Caya Callsen Marschall. Det vil sige - den ligger som en app på hendes telefon. - Det styrer Caya. Det så lidt håbløst ud i starten, fordi der var så lang tid til - men nu er det til at overskue, lyder det fra Stine Åkesson Hytting.