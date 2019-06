Regnen drillede de skydeglade skyttebrødre: Har borgmesteren skudt en fugl?

Regnen gjorde i hvert fald sit til at gøre livet vanskeligt for den første række skytter, blandt andet årets eneste gæsteskytte, borgmester Thomas Andresen.

- Vi skyder med en salonriffel, som normalt er beregnet til at skyde mellem 50 og 60 meter. I dag skyder vi 173 meter, så man kan nok regne ud, at der ikke skal meget til, før kuglen kommer på afveje, fortalte oldermanden i lauget, slagtermester Hans Henrik Johansen, efter en stor del af forsamlingen havde taget opstilling i skyttegårdens skydestand.

Faktisk begyndte regnen at stå ned i tunge stænger, netop som skyttebrødrene rejste sig fra årets pinsefrokost for at indlede den traditionsrige kongeskydning.

Kongeskydningen gennemføres efter de samme bestemmelser, som har været gældende i århundreder. Skydningen afvikles ved tre skyderunder, hvor hver skyttebroder har et skud pr. runde. Den skytte, der afgiver det bedste enkeltskud, bliver skyttekonge for det kommende år.

Det virker naturligt

Han havde efterhånden vænnet sig til den fine titel.

- At blive skyttekonge i min alder og efter kun to år i Aabenraa Skyttelaug virkede for mig urealistisk. Jeg føler dog i dag, at kongetitlen virker helt naturlig. Jeg er faktisk slet ikke klar til at give den videre, men jeg kommer nok ikke helt uden om det, sagde han.

Det skulle måske vise sig at være rigtig, for han havde heller ikke held med sit første skud, og i et stykke tid var det bedste resultat en 16'er ud af 20 mulige.

Det ændrede sig dog op ad dagen, da JydskeVestkysten talte med oldermand Hans Henrik Johansen igen.

- Vi har haft to 20'ere, men vi var nødt til at tage en lille pause, for vi kunne simpelthen ikke se op til skiven for al den regn, fortalte han.

Aftenen bliver sluttet af med festmiddag med damer og kongeproklamation.