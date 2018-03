Reddet på målstregen: Nu skal 90-årige Vagn Aage til sin hustrus 90 års fødselsdag og eget krondiamantbryllup

Aabenraa: Der har til det sidste været tvivl om, hvorvidt den 90-årige kørestolsbruger Vagn Aage Jeppesen ville kunne deltage i sin hustrus 90 års fødselsdag fredag og parrets krondiamantbryllup senere på måneden, men den er blæst væk nu.

Vagn Aage Jeppesen har nemlig fået et glædeligt opkald fra Aabenraa Kommune. Han har været i den klemme, at Aabenraa Kommune tilbyder ham handicapkørsel, men at han imidlertid ikke har haft megen glæde af den, fordi den gælder fra gadeplan til gadeplan og han bor i en lejlighed på anden sal uden elevator. Kommunen har meddelt ham, at han vil få hjælp til at komme ned ad trapperne med en trappetjener.

- Det gælder foreløbig til den 4. april, hvor de forventer at have en permanent løsning klar, fortæller Vagn Aage Jeppesen.