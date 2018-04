Realdania støtter gågaden i Aabenraa

Aabenraa får nu et ekstra 1,7 millioner kroner til at få sat liv i den nordlige del af gågadeområdet. Realdania har meddelt, at Aabenraa er en af de i alt 11 byer, der får støtte til at udvikle bymidten.

Som udgangspunkt kommer det blandt andet til at handle om at få husejerne og borgere i området med i planlægningen og finde ud af, hvordan kommunen bedst muligt bidrager til helheden - blandt andet ved at få skabt liv ved Kvickly bygningen og ved det tidligere Hotel Danmark, som begge ejers af kommunen.

- Støtten er givet til strategisk bydelsplanlægning, involvering af borgere og interessenter og til at undersøge mulighederne for at udnytte kommunens ejendomme i området, tilføjer han.

AABENRAA: Aabenraa får 1,7 millioner kroner af Realdania til at udvikle den nordlige del af gågaden og området, hvor det tidligere Hotel Danmark ligger. Pengene skal bruges i forbindelse med den områdefornyelse, som kommunen i forvejen arbejder med. Målet er at få skabt nyt liv i denne del af gågade, som er præget af mange tomme butikker.

Ideer afprøves

Kommunen præsenterede for nylig et forslag til, hvordan den nordlige del af gågaden kan blive mere tiltrækkende ved hjælp af udemøbler, ny belysning og nye farver på husene.

- Med støtten fra Realdania kan vi understøtte nogle af de udfordringer vi arbejdet med. Pengene kan ikke bruges til konkrete investeringer, men måske kan vi få mulighed for at prøve nogle ting af - for eksempel forskellige modeller for at leje lokaler midlertidigt, siger Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget for land og by,

Støtten til Aabenraa er et led i et Realdania-projekt med overskriften Hovedbyer på forkant. Projekter retter sig mod byer, der er centrum for vækst -og udvikling i et bestemt område, og målet er genskabe liv og aktivitet i bymidten.

- Vi er rigtig rigtig glade for støtte fra Realdania, understreger Philip Tietje.

Nogle af husejerne i området har meddelt, at de gerne vil være med til at afprøve nogle af de ideer, kommunen allerede har præsenteret.