Ravsted støvsuget for skrald

Ravsted: Søndag den 22. april afholdt Ravsted Sogns Borgerforening den årlige affaldsindsamlingsdag. Cirka 60 personer mødte op klokken 10 på svømmebadets p-plads, hvor ruterne blev fordelt. I løbet af to timer blev hele sognet støvsuget for papir, plast og metaldåser. Det blev til en stor trailerfuld skrald, som blev afleveret over for byfestpladsen, hvor Arwos afhenter det senere. Dagen sluttede af med grillpølser og sodavand, som tak for hjælpen med affaldsindsamlingen.

Bag affaldsindsamlingen stod blandt andre borgerforeningen, som gerne vil sige tak til alle deltagere, der var med til at gøre Ravsted Sogn rent igen. /exp