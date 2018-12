Rapport maner bekymring til jorden: Lukningstruet skatehal får borgmesterstøtte

Politikerne behøver ifølge nyt notat ikke være bekymret for, at det vil skade virksomhedernes udviklingsmuligheder, hvis skatehallen i Padborg får lov til at blive. Borgmester kan leve med, at den populære skatehal bevares. Men det er under forudsætning af, at det ikke åbner op for flere lignende aktiviteter.

Padborg: Et nyt notat åbner døren for Street Sport Park Padborg. Som det ser ud nu, står gadeaktiviteterne på Lejrvejen ellers til at blive lukket af kommunen, fordi de i sin tid blev sat i gang i strid med den nuværende lokalplan. Men en ny lokalplan for Padborg Erhvervsområde er netop nu i høring, og det kan ændre skæbnen for den lukningstruede skatehal. På forhånd har særligt Venstre udtrykt stor skepsis over for at lade den fortsætte, blandt andet fordi man er bekymret for, om det kan skade virksomhedernes udviklingsmuligheder i området. - Det var egentlig mit afsæt i første omgang. Men det nytter jo ikke noget, at vi diskuterer det her på et uoplyst grundlag. Jeg vil ikke afvise skatehallen på formodninger, siger borgmester Thomas Andresen (V). Derfor har han bestilt en rapport, som nu ligger klar fra det rådgivende ingeniørfirma Cowi. Den afviser, at tilstedeværelsen af en skatehal vil begrænse nabovirksomhederne. - Og så kan jeg godt leve med, at skatehallen bliver der. Nu kan jeg med den her rapport i hånden fortælle bekymrede virksomheder, at vi har fået det belyst, siger Thomas Andresen.

Sagen kort Street Sport Park Padborg på Lejrvejen står til lukning, fordi aktiviteterne hele tiden har været i strid med den gældende lokalplan for området. Den tillader kun transportcenter med tilhørende funktioner som spedition, vareoplag, opmarch- og parkeringsarealer, tankstationer, frysehuse o.l.

Nu skal der imidlertid laves en ny lokalplan i forbindelse med helhedsplanen for erhvervsområdet i Padborg. Det åbner op for, at politikerne kan give plads til skatehallen. Lokalplanen er i høring til den 9. januar.

Skal indsnævres Borgmesterens accept forudsætter dog, at lokalplanen indskrænkes på en måde, så tilstedeværelsen af Street Sport Park Padborg ikke åbner op for andre lignende aktiviteter i hallen, hvis den eksempelvis skulle skifte ejer. - Der skal klart være en begrænsning, så der ikke eksempelvis kan komme et legeland med 60.000 besøgende. Det skal konkret være den her skatebane med Henrik Kock (som ejer bygningen, red.) som ejer, og hvis det ikke er muligt at snævre det ind, kan jeg ikke stemme for. Jeg vil bede forvaltningen om at undersøge, om det er muligt, siger Thomas Andresen. Han håber, der kan findes en løsning. - Jeg ville sige klart nej, hvis der kom en i dag og spurgte, om vedkommende kunne lave en skatehal i området. Men nu er den her, og selvom den er lavet mod bedre vidende, så er der nogle unge mennesker, der bruger det. Det vil vi ikke ødelægge, hvis det er muligt at bevare den, siger Thomas Andresen.

Trafiksikkerhed I rapporten fremgår det imidlertid også, at placeringen af skatehallen ikke er optimal ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. Derfor anbefales det, at sikkerheden øges for de unge mennesker, der er nødt til at krydse Lejrvejen fra en dobbeltrettet cykelsti på den anden side. Alternativt foreslås det, at der findes en anden placering. - Det med trafiksikkerheden, tænker jeg, er noget af det, der vil komme i spil, når vi skal drøfte det politisk. Lige nu afventer jeg høringssvar med alle argumenterne. Aspektet med trafiksikkerhed kan godt være en smule subjektivt, for er der i virkeligheden mere trafik dernede, end der er andre steder i danske byer? Derfor vil jeg ikke begynde at tage den del med nu, siger Thomas Andresen. Lokalplanen for området er i høring til den 9. januar.