Ramte plet to gange: Nis-Edwin blev ny skyttekonge

Både Peder Meldgaard, til venstre, og Nis-Edwin List-Petersen var glade for at have ramt plet i Aabenraa Skyttelaugs traditionsrige kongeskydning. Foto: Mette Christine Schulz

Det blev den tidligere leder af det tyske bibliotek i Aabenraa, Nis-Edwin List-Petersen, som tirsdag aften vandt Aabenraa Skyttelaugs traditionelle kongeskydning. Kronprins blev Peder Meldgaard, som dermed tog sin første titel efter 45 år som medlem.

Aabenraa: Han kom i sidste øjeblik, da medlemmerne af Aabenraa Skyttelaug af 1734 tirsdag begyndte den traditionsrige kongeskydning i den tidligere byrådssal. Men den hektiske start på dagen betød ikke noget for Nis-Edwin List-Petersens formåen resten af dagen. Han ramte nemlig plet to gange og fik den højeste samlede score på 54 point ud af 60 mulige og blev dermed årets skyttekonge foran de 10 andre, som også ramte en 20'er. - Jeg landede først natten til tirsdag, så jeg kom faktisk først ind i salen efter, at mit navn var blevet råbt op. Så jeg nåede det lige, smilte den nybagte skyttekonge efter sin udnævnelse. Modsat nogle af de andre potentielle kandidater til kongetitlen i salen, tog Nis-Edwin List-Petersen ventetiden og spændingen inden kongeafsløringen med ophøjet ro. - Jeg var helt afslappet. Der var jo 11 mulige kandidater, og jeg ville bare blive glad og stolt, hvis det var mig, der vandt. Jeg har altid synes, at det var en stor ære at være medlem, og det er også en stor ære at blive konge, sagde han. Han havde advaret konen Brigitte Handler på en sms på forhånd og havde fået svaret "Kein Quatsch" tilbage. Det er nemlig ikke kun kongen, der kommer i centrum til festen om aftenen. Det gør den nye dronning også, eftersom hun bliver hyldet sammen med sin mand på scenen og senere skal åbne ballet.

Den nye skyttekonge Nis-Edwin List-Petersen var lige ved ikke at nå kongeskydningen, da han først landede med et fly natten til tirsdag. Foto: Mette Christine Schulz

Meldgaard blev kronprins Da laugets skaffere gik rundt i salen blandt de 11 kandidater til titlen for at øge spændingen om hvem, der ville blive årets konge, sad der én, som håbede, at det ville blive ham. I 45 år har Peder Meldgaard været medlem af lauget, og ved kongeskydningen tirsdag var det første gang, at han havde chancen for at vinde den mest fornemme titel i lauget. Men han måtte nøjes med den næstmest fornemme - nemlig titlen som kronprins. - Det kunne have været sjovt, men nu går jeg efter kongetitlen, når jeg har 50 års jubilæum, sagde han smilende. Som kronprins får han ansvaret for at arrangere kojagten i august, hvor laugets medlemmer besøger en lokal virksomhed og hygger sig med frokost, mens kongen blandt andet næste år skal give morgenmad til en håndfuld skyttebrødre, når de henter ham på hans bopæl for at bringe ham til det tidligere rådhus.

Brigitte Handler måtte forberede sig på at blive ét af festens midtpunkter efter hendes mand Nis-Edwin List-Petersen skød sig til kongetitlen. Foto: Mette Christine Schulz

Traditionen tro blev den nye skyttekonge hyldet af sine brødre med sang og løftede sabler. Foto: Mette Christine Schulz

I 45 år har Peder Meldgaard været medlem af Aabenraa Skyttelaug af 1734, og tirsdag var første gang, hvor han havde mulighed for at blive konge. Han måtte nøjes med kronprinstitlen, men den var han også glad for. Foto: Mette Christine Schulz

Den nye skyttekonge Nis-Edwin List-Petersen har kun én strategi, når han sætter sig i stolen for at skyde. Mens mange andre brødre korrigerer, så holder han lige på, og der virkede tirsdag, for han ramte plet to gange. Foto: Mette Christine Schulz