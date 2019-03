Ræs med hjertet: Tredje gang med fart på

Padborg: Der har været masser af spændende biler og fart over feltet de seneste to år, når "Ræs med hjertet" har givet folk med benzin i blodet mulighed for at køre i nogle af landets hurtigste og dyreste sportsbiler.

Derfor gentages velgørenhedsarrangmentet i år for tredje gang. Det sker søndag 22. september, hvor en hel bilpark af seje sportsvogne stilles til rådighed for alle på Padborg Park.

Der er tale om et velgørenhedsarrangement til fordel for Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.

I 2017 kørte et lignende arrangement 320.000 kroner ind til Fjordmark og sidste år kunne arrangørerne overrække børnene en check på 305.000 kroner.

Målet for i år er et lignende stort beløb, da Julemærkehjemmet Fjordmark kan bruge hver en krone. Julemærkehjemmene får nemlig ingen offentlige midler og er udover salget af julemærker anvist på donationer og sponsorater.

Alle donationer og penge, der bliver genereret eller kørt ind i forbindelse med eventdagen går ubeskåret til Julemærkehjemmet. Alle omkostninger betales af sponsorerne. Ud over den økonomiske støtte, giver "Ræs med hjertet" børnene fra Julemærkehjemmet Fjordmark en oplevelse for livet, idet de alle får en køretur i en sportsvogn.

- Dagen er en kæmpeoplevelse for børnene. Derudover er vi taknemmelige for, at der er en gruppe mennesker, der via deres interesser og forbindelser vil bruge kræfter på at skaffe midler til Julemærkehjemmet. Det har en stor værdi for os", siger forstander Lasse Balsgaard, der håber på stor opbakning fra det sønderjyske erhvervsliv.

- Det er et godt sted at netværke eller tage sine medarbejdere med på en oplevelse. Og så er det jo også konfirmationstid. En dag på Padborg Park er en lidt anderledes konfirmationsgave.