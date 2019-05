Radikale Rune skal sikre at én igen bliver til to

Rune Christiansen er for første gang nummer to på De Radikales liste i Syd- og Sønderjylland. Folketingskandidaten er opstillet i Kolding Nord- og Aabenraa-kredsen, og han har været ude at stemme dørklokker for at lære de sønderjyske vælgere at kende.

Kolding/Aabenraa: Han har prøvet det tre gange før. At hænge på valgplakater til et folketingsvalg. Alligevel er denne fjerde helt speciel. For hvor 41-årige Rune Christiansen tidligere har været det, der bedst kan betegnes som "listefyld", så er det nu, det gælder. Den fynske historiker, der de seneste ni år har haft hjemmebane i Kolding, er placeret som nummer to på De Radikales liste i Syd- og Sønderjylland. Og det er ikke bare en velkommen tillidserklæring og et lidt større valgbudget. Det skulle gerne betyde, at den mangeårige radikale politiker efter valget ikke længere skal pendle til læreruddannelsen i Aarhus, hvor han underviser, men til Christiansborg. - Vi står til en pæn fremgang, så vi håber, det kan række til, at vi igen går fra én til to kandidater i Sydjyllands Storkreds, forklarer Rune Christiansen, der - skulle det direkte valg kikse - får en ekstra chance for endelig at blive folketingspolitiker.

Fakta Rune Christiansens tre mærkesager ved det kommende folketingsvalg er klima, uddannelse og lige rettigheder. Han forklarer:

Klimaet er et problem, ingen af os kan løse alene. Det er et fælles ansvar.

Uddannelserne har de seneste år været ramt af regeringens omprioriteringsbidrag, og vores uddannelsessystem er stærkt presset. Det er skidt. For uddannelse er det, der skal gøre os klogere og stærkere. Uddannelse ruster os til ikke at stemme på Rasmus Paludan. Det er vores bedste værn mod alt det, der er svært og problematisk i verden.

Den sidste er den svære. Den at huske, at alle borgere skal have samme rettigheder. Ikke bare uanset køn eller seksualitet, men også religion, etnicitet og kulturbaggrund.

Der stemmes dørklokker Partiets spidskandidat i det syd- og sønderjyske, Lotte Rod, er nemlig gravid, så om ikke andet bliver der en tjans som barselsvikar. En opgave, Rune Christiansen føler sig helt klædt på til. For selv om han måske ikke er kendt i den brede offentlighed, så er ingen internt i partiet i tvivl om, hvem Rune Christiansen er. Han har siddet med i hovedbestyrelsen i næsten 20 år, har de seneste fire været i det eksklusive selskab i forretningsudvalget, og så var han i fjor medforfatter på bogen "Radikal". - Jeg har også været politisk koordinator, så der er ikke megen radikal politik, jeg ikke kan i detaljen, som han siger. Skal han pege på de tre temaer, der fylder mest for ham, svarer han "klima, uddannelse og alle borgeres lige rettigheder". Som opstillet i Aabenraa-kredsen er der dog også en vigtig pointe, han vil bringe herfra til Christiansborg. Han har de seneste tre måneder været rundt og stemme dørklokker i Aabenraa, Rødekro og Kruså for at lære området og vælgerne at kende, og her har særligt én ting slået ham: - I København og på Christiansborg møder man lidt fordommen, at ved grænsen er de gule alle sammen - og det er noget vrøvl.

Tolerance og samarbejde Rune Christiansen fremhæver sin oplevelse af, at der i grænselandet er en tradition for tolerance og samarbejde, og det er vigtigt at bygge videre på. - Man forstår hinanden, selv om man er forskellige. Det vil jeg gerne tale en lille smule frem i den her valgkamp, siger Aabenraa-kredsens radikale kandidat, der som ung studerende blev politisk aktiv med et ønske om at lave samfundet om - eller i hvert fald gøre tingene bedre. Og De Radikales balance mellem individuelle rettigheder og stærke fællesskaber var - og er - for Rune Christiansen det helt rigtige sted at være. "Mit andet hjem", kalder han det. - Jeg deler også Alternativets grundlæggende værdier, men som pragmatisk regnearks-radikal har jeg det sådan, at tingene skal være finansieret, og det skal kunne lade sig gøre. Politik, som vi ikke har penge til, bliver uden mig, slår han fast. Han er til gengæld helt med på at sjæle magten fra blå blok den 5. juni. For det er på tide med en anden politisk retning. Et rød retning, selv om han som radikal slår sig på Socialdemokratiet og Mette Frederiksens nye, stramme kurs i udlændingepolitikken: - Så jeg håber, vi kan finde et kompromis dér, som vi alle kan leve med.