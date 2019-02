Rødekro: En sort racercykel af mærket Pinarello og til en værdi af 85.000 kroner er natten til tirsdag blevet stjålet fra en garage på Søst Bygade i Rødekro.

Gerningsmændene skaffede sig adgang til garagen ved at brække et vindue op, og foruden racercyklen stjal de også en cykeltræner, der er 8000 kroner værd, en bærbar computer, to cykelhjelme, et par cykelsko og cykelbriller.