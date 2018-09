Racer-legende støtter julemærkehjemmene: Har selv været der

Det er 62-årige "Super-John" Nielsen, der er blevet ambassadør for "Ræs med hjertet", der kører til fordel for Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund på søndag.

Nemlig racerkøreren John Nielsen, der blandt andet var med til at køre en Le Mans-sejr hjem for Jaguar i 1990, og som senest kørte i det traditionsrige franske motorløb sammen med Casper Elgaard og tyske Sascha Maassen i 2008. Derudover har han gennem årene været med til at udvikle racerbiler og været tilknyttet mange motorsportsteams.

Ondt i maven

John Nielsen, der er vokset op på gokart-banerne i Vojens, er for få dage siden blevet ambassadør for "Ræs med hjertet", og det er ikke nogen tilfældighed. Han kan nemlig sagtens sætte sig ind i, hvorfor man som barn eller ung kan have behov for et ophold på et julemærkehjem. For han har selv prøvet det.

Det var, da han var dreng og havde ondt i maven, og man ikke kunne finde ud af hvorfor. Så blev han sendt fire måneder på Julemærkehjemmet i Kollund.

- Mobning er et samfundsmæssigt problem, som er langt mere anerkendt i dag. Da jeg var barn, var det ikke noget man snakkede om. På grund af den måde vi kommunikerer i dag, er der langt flere måder at mobbe på, og det er nemt at hænge andre ud på de sociale medier. Det tager lang tid at rette op på, og da er julemærkehjemmene et godt tilbud, siger John Nielsen i en pressemeddelelse.

Det koster 50 kroner at komme ind og se på "Ræs med hjertet". Pengene modregnes, hvis man køber en køretur. Der er 35 forskellige sportsvogne med samlet set 20.000 hestekræfter at vælge imellem, og man støtter som sagt julemærkehjemmene, der ikke modtager nogen form for offentlig støtte.

Man kan eventuelt læse mere på "Ræs med hjertets" hjemmeside.