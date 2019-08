Heavy metal-musik er en fælles passion for Kristian Mølgaard og hans søn, Benjamin. Kristian skriver fra en stor festival i den tyske by Wacken. Foto: Claus Thorsted

Kristian P. Mølgaard er i det daglige afdelingschef på TV Glad i Aabenraa. I sin fritid dyrker han musik af den hårde slags, anmelder det og tager til koncerter. Sammen med sin søn. Kristian og Benjamin Mølgaard har netop besøgt verdens største heavy-festival. Alt det er der kommet denne artikel ud af - skrevet af Kristian Mølgaard selv.

"Far! Det er det her, jeg elsker sådan!" Sønnike smiler bredt, da vi går fra VIP/Press-area ind på selve festivalpladsen. Folk i sorte T-shirts overalt, enten med bandnavne eller blot med WACKEN-logo på, de fleste med meget langt hår, mange forskellige typer. Men alle smiler lige så bredt som Benjamin. Stemningen, sammenholdet og musikken, der driver det hele, er det, min søn elsker - og jeg kan sagtens følge ham. Jeg kan mærke, jeg bliver lidt rørt. Får en lille knude i maven. Efter en skøn familieferie til Østrig og Tjekkiet er det nu tid til noget helt, helt andet. Kun for os knægte. Vi er netop ankommet. Til Wacken Open Air - verdens største heavy-festival. Vi er på vej hen over det enorme areal, der udgør selve festivalpladsen. To gigantiske scener kaldet "FASTER" og "LOUDER" tårner sig op ved siden af hinanden, kun adskilt af Wackens logo, et kæmpemæssigt oksekranie i rustet metal. Med horn. Der er ni scener i alt, enkelte i enorme telte. Nær 200 bands i fire dage.

Far, søn og en musikfestival Benjamin R. Mølgaard fylder 16 år i august og skal i 9. klasse på Kongehøjskolen efter sommerferien.

Han anmelder musik for bladet Metalized Magazine.

Benjamin spiller selv trommer og guitar.

Kristian P. Mølgaard, 50 år, samlevende på 26. år med Anette (47). Ud over Benjamin har de datteren Sarah.

Kristian er afdelingschef på Glad Aabenraa og anmelder for Metalized Magazine.



Wacken Open Air (WOA) WOA er verdens største heavy metal-festival.

Blev afviklet første gang i 1990 i byen Wacken i Schleswig-Holstein. 90 minutters kørsel fra grænsen.

200 bands spiller på ni scener. 80.000 mennesker overværer koncerterne.

300 hektar fylder festivalområdet. Wacken Open Air (WOA)

Foto: Claus Thorsted Benjamin Mølgaard spiller primært på trommer, men han har lige investeret i en guitar, som han her øver sig på. Kristian sidder bag trommerne. Foto: Claus Thorsted

Dramaet Vores første koncert bliver med legendariske UFO, der spiller det, der vel mere kan kaldes hard-rock end metal. De spiller på en mindre scene i et telt, der får ringriderteltet ved Aabenraa Ringridning til at ligne et børnetelt. Vi finder teltet og bliver lukket ind som nogle af de sidste. Vi nåede det! Men noget er gået galt - for efter at være blevet præsenteret, og menneskemængden på knap 5000 mennesker har hyldet bandet, sker intet. Scenen er tom for musikere. Der kommer en meddelelse på storskærmen - på grund af et voldsomt uvejr, der er på vej, bliver hele festivalpladsen evakueret. Det er aldrig før sket i Wackens historie.

Og så pludselig blev der dømt crowdsurfing for Benjamin under en af koncerterne torsdag. Foto: Wacken Open Air

Passionen Disaster Area hedder bandet, hvor jeg spillede trommer i begyndelsen af 90'erne. Det var dengang, det var med meget langt hår, sorte T-shirts, læderjakke og en rockstar-attitude. Stilen var death-metal, og vi var faktisk ret fede. Pladekontrakt med et selskab i USA og tour, interviews til radio og metalblade, musikvideo, osv. Det må være deromkring midt 80'erne, passionen startede. Med Monsters Of Rock i Nürnberg i 1987, hvor Deep Purple spillede som hovednavn - vi var 70.000 mennesker. Og året efter i Schweinfurt med Iron Maiden som hovednavn. Benjamin var otte år, da han var med mig til sin første koncert. Det var i 2011. Iron Maiden i Hamborg. Siden da er det blevet til utallige koncerter sammen. I kraft af min nebengesjæft som anmelder for det danske musikblad Metalized, er der tit gratis koncerter med backstage-adgang, når bands skal interviewes. Benjamin er altid med på sidelinjen. God træning, hvis man er 15 år og gerne vil være journalist og måske musiker.

Når 80.000 er til koncert på samme tid. I Wacken. Foto: Wacken Open Air

Gåsehuden Uvejret drev over uden de store farer - pladsen åbnede atter, og UFO leverede varen. Når alle er på området, er vi cirka 80.000 mennesker. Det kan blive heftigt. Når de store navne som Slayer og Opeth spiller på de store scener fredag aften, er der en stemning, som ikke kan sammenlignes med noget andet. Sammenholdet er unikt og findes kun i metalverdenen. Da Benjamin var mindre, var det nemt at komme op foran til en koncert. Han gik foran, jeg havde en hånd på hans skulder, og folk flyttede sig, nærmest ærefuldt over, at en knægt gerne ville op foran med sin far. Sådan er metalfolket nemlig. Nu er det sværere at benytte den metode. Benjamin er snart højere end jeg, og han mener selv, at vi burde bytte roller. Han vil lade den gamle gå foran ... Torsdag bød bl.a. på amerikanske Testament på "LOUDER"-scenen. Et band, jeg lyttede til i 80'erne, som nu skal nydes med Benjamin. Helt unikt. Benjamin får lov at crowdsurfe til nummeret "Over the wall". Jeg spørger en gut, der står ved siden af, om han lige vil give en hånd, og Benjamin bliver storsmilende løftet op og "surfer" så ellers sikkert og grinende hen over menneskemængden. Ved enden står koncentrerede securityfolk klar til at tage imod. Det er lidt specielt, det her.

Wacken Open Air er verdens største festival inden for heavy metal-genren. Foto: Wacken Open Air

Musikerne I kraft af vores interviews med bands er der nogle, man får et godt forhold til, mødes med igen. Opeth er et svensk band. Sidst, vi mødte dem, var backstage til en hyggesnak og en cola/øl, da de spillede i DR Musikhuset i København. Det er nok det band, vi har glædet os mest til at se på Wacken. Jeg havde aftalt med guitaristen Fredrik, at vi skulle mødes til Wacken og få en snak om mulighederne for at stifte en dansk officiel Opeth-fanklub, som Benjamin og jeg vil administrere. Artist City er noget helt særligt. Det er her, bands opholder sig inden og efter en koncert. Nogle hygger sig sammen, mens de store bands har deres egne områder. Slayer er der, ved vi. Det legendariske og mægtige Slayer, der er på deres afskedstur. Danske D-A-D er der også. De skal spille på en mindre scene senere. Tyskerne er vilde med deres musik, selvom det vel ligger lige på grænsen for, at det kan være med på en hårdtslående festival som denne.

Koncertmakkeren Det må jo egentlig være sjovt for bandet at se os, hver gang de spiller i nærheden - de har dybest set fulgt Benjamin, siden han var ni. Snakken går lystigt - engelsk og lidt dansk og svensk blandet ind, god stemning, hyggeligt. Vi er heldige. Benjamin er min koncertmakker. Og når vi står og ser et godt band, skal der bare et lækkert riff eller et særlig fill på trommerne til, før vi begge får gåsehud. På Wacken hævede 80.000 mennesker "horn" for Slayer, der går på sent om aftenen. Vi er med.