Rådhuset rustes til nye hedebølger

I løbet af de kommende tre år skal alle husets døre og vinduer udskiftes, og planen er, at vinduerne skal forsynes med solafskærmning, der kan rulles ned udvendigt og dermed skåne medarbejderne for den værste varme.

AABENRAA: Næste gang, vi får en sommer med varmegrader på op mod de 30 grader, bliver det lidt mere tåleligt at have sin arbejdsplads på rådhuset på Skelbækvej i Aabenraa.

Fleksibel arbejdstid

- Folk er velkomne til at møde tidligt og arbejde og så gå tidligt hjem, hvis de trives bedst med det, siger personalechef Karen Storgaard Larsen.

- Heldigvis er der jo mange, der har haft ferie netop her i de uger, hvor det har været varmest, men der har selvfølgelig været folk på arbejde hen over hele sommeren, tilføjer hun.

- Vi kan mærke, at det er bedst, når der har været køligt om natten, og vi så får luftet godt ud om morgenen. Men de dage, hvor der også er varmt tidligt på dagen, kan det være slemt, lyder det fra personalechefen, som understreger, at medarbejderne må tage alle de pauser, de har brug for til at få lidt luft og noget at drikke.

Den kommende udskiftning af vinduerne i hele rådhuset kommer til at foregå over tre år. Arbejdet skal først og fremmest ske i ferieperioder, så medarbejderne bliver forstyrret mindst muligt.

Rådhuset blev bygget i årene 1977 til 1980, og der er efterhånden utætheder omkring nogle af fugerne og ved vinduernes inddækninger. Derfor er der opstået råd i nogle af konstruktionerne, og der er tæring i nogle af installationerne til vand og varme. Det er disse ting, som kommunen nu går i gang med at udbedre.