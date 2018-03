Rådhuset er råddent

Rådhuset i Aabenraa er i en så dårlig stand, at det skal renoveres. Det kommer til at koste omkring 15 millioner kroner.

- Det er en stor renoveringsopgave, som vi skal i gang med, men det er ikke et spørgsmål, om det skal laves, for det skal det, siger Thomas Andresen (V), der er borgmester i Aabenraa Kommune.

Gennemgangen af rådhuset betyder, at der hurtigst muligt skal sættes et større renoveringsarbejde i gang, og Kommunale Ejendomme har vurderet, at det vil koste omkring 15 millioner.

Aabenraa: I slutningen af 2017 blev rådhuset på Skelbækvej i Aabenraa kigget nærmere efter i sømmene, og det var ikke godt, hvad de sagkyndige fik øje på. Ved byggesynet blev der blandt andet konstateret, at der på grund af utætheder er tegn på råd i konstruktionerne bag facadebeklædninger og svigt i fuger og inddækninger omkring vinduer og vinduespartier.

Det er ikke et spørgsmål, om det skal laves, for det skal det.

Sendes i udbud

Aabenraa Rådhus blev opført i perioden fra 1977 til 1980 og har derfor efterhånden omkring 40 år på bagen. Det giver udfordringer med mangel på reservedele til reparation og problemer med at fugerne holdes tætte.

Derfor er kommunen blevet anbefalet, at der igangsættes en udskiftning af alle aluminiumspartier, vinduer og døre i bygningen over en 5-årig periode. Perioden bør på baggrund af risiko for fordyrende følgeskader ikke gøres længere end fem år, lyder det i anbefalingen.

Første skridt bliver derfor nu at finde ud af, hvem der skal stå for renoveringsarbejdet.

- Nu bliver projektet sendt i udbud, og så vil man gå i gang med arbejdet hurtigst muligt, siger Thomas Andresen.

Sagen blev diskuteret på det sidste møde i Aabenraa Kommunes økonomiudvalg, men der blev ikke truffet nogen beslutning om, hvor de 15 millioner kroner skal komme fra.

- Finansieringen bliver afklaret i forbindelse med årets budgetseminar, siger Thomas Andresen.

Kommunale Ejendomme betragter dele af arbejdet som forhold, der akut skal udbedres, fordi følgeskader på installationer er kritisk for bygningens daglige drift. Samtidig vurderer Kommunale Ejendomme, at hovedindgangspartiet på rådhuset skal have særlig prioritet.